Las élites europeas se espantan ante la Estrategia de Seguridad Nacional de Trump sin entender el fondo del asunto

Esta clase política se enfrenta al fin de su modus operandi preferido: la «primacía por delegación», una ilusión de fuerza derivada del papel de Europa como socio menor de los Estados Unidos. Los europeos actuaron como vicehegemones de los Estados Unidos, compartiendo la autoridad moral y la influencia diplomática de Occidente, mientras externalizaban en Washington el trabajo real de seguridad, disuasión y política de grandes potencias. Europa debe desprenderse definitivamente de Estados Unidos si quiere convertirse en un actor soberano y serio

ipanies
La inteligencia y la información están en manos de USA. Para poder independizarse primero hay que hacerlo digitalmente y con las telecomunicaciones. Si todos le regalamos a USA todas nuestras comunicaciones en linea y todos somos humanos, todos, incluidos nuestros dirigentes, tenemos secretos en manos del "enemigo" y este lo utilizará en su beneficio.
A día de hoy USA e Israel tienen el poder en la UE, sin ninguna duda.
Andres_age
Menudo panfleto de fake news:

La ironía es profunda, porque la UE lleva mucho tiempo instrumentalizando una retórica similar y condescendiente de «misión civilizatoria» para justificar su intromisión en Ucrania, Moldavia, Georgia y Armenia.

Claro, es la UE la que se ha entrometido ahí, rusia no se ha entrometido, tampoco los ha invadido, la culpa siempre es de la UE y de USA xD xD xD

Fakeame siendo un altavoz de fake news del kremlin, como no xD

Normal que este sitio vaya cuesta abajo si solo se publica basura.
J.P.S.
No me extraña que no lo entiendan porque en la UE nos dirigen subnormales. Tanta endogamia y nepotismo político tiene sus consecuencias: en el Senado de USA llevaban años denunciando que el Nordstream era un problema para las empresas de gas de fracking y de repente una guerra con Rusia y el gaseoducto peta él solo en el mar...
