Esta clase política se enfrenta al fin de su modus operandi preferido: la «primacía por delegación», una ilusión de fuerza derivada del papel de Europa como socio menor de los Estados Unidos. Los europeos actuaron como vicehegemones de los Estados Unidos, compartiendo la autoridad moral y la influencia diplomática de Occidente, mientras externalizaban en Washington el trabajo real de seguridad, disuasión y política de grandes potencias. Europa debe desprenderse definitivamente de Estados Unidos si quiere convertirse en un actor soberano y serio
| etiquetas: opinión , estados unidos , europa , estrategia , aliados , potencias
A día de hoy USA e Israel tienen el poder en la UE, sin ninguna duda.
La ironía es profunda, porque la UE lleva mucho tiempo instrumentalizando una retórica similar y condescendiente de «misión civilizatoria» para justificar su intromisión en Ucrania, Moldavia, Georgia y Armenia.
Claro, es la UE la que se ha entrometido ahí, rusia no se ha entrometido, tampoco los ha invadido, la culpa siempre es de la UE y de USA
Fakeame siendo un altavoz de fake news del kremlin, como no
Normal que este sitio vaya cuesta abajo si solo se publica basura.