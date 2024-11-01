Elite. 1984. BBC Micro. Como meter una galaxia completa en 32Kb  

En 1984, Elite rompió todas las reglas conocidas. Fue un título que nació contra pronóstico, sobrevivió al rechazo de las grandes editoriales y acabó reinventando lo que un videojuego podía ser. No solo dibujó naves en 3D cuando casi nadie lo hacía: abrió la puerta a un universo abierto, vivo, con comercio, piratas, contrabando y hasta humor británico escondido en sus descripciones procedurales. Este es el viaje al interior de un casete que parecía inofensivo… pero que contenía un cosmos completo.