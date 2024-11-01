edición general
Elite. 1984. BBC Micro. Como meter una galaxia completa en 32Kb

En 1984, Elite rompió todas las reglas conocidas. Fue un título que nació contra pronóstico, sobrevivió al rechazo de las grandes editoriales y acabó reinventando lo que un videojuego podía ser. No solo dibujó naves en 3D cuando casi nadie lo hacía: abrió la puerta a un universo abierto, vivo, con comercio, piratas, contrabando y hasta humor británico escondido en sus descripciones procedurales. Este es el viaje al interior de un casete que parecía inofensivo… pero que contenía un cosmos completo.

#1 fingulod
Una maravilla, muy adelantado a su época.
Torrezzno
Mola, meneazo
frankiegth
El "Mercenary", a ese sí que le eché horas : www.youtube.com/watch?v=LnZFs49dwS8  media
daTO
Hostias!! Yo jugué mucho a ése, no me acordaba, gracias!! :hug:
jewel_throne
Años me pasé buscando el nombre del juego......solamente jugué un rato largo en el ordenador de casa de un compañero de trabajo de mi padre......se me quedó grabado a fuego......
silencer
Un clásico instantáneo en su epoca
guillersk
Pedazo de juego, y la versión amiga... Canela

Y 32 kb...
