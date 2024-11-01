Elisa Mouliaá la 'lía' en el Humana

Mientras Elisa Mouliaá va pidiendo un caché de hasta 500 euros, según Espejo Público, para hablar unos minutos en televisión sobre las graves acusaciones contra Íñigo Errejón, la actriz rebusca entre la ropa usada que numerosos ciudadanos donan en los locales de Humana. La denunciante del ex portavoz de Sumar protagonizó un incidente la tarde del pasado martes en uno de estos establecimientos, ubicado en el centro de Madrid. Según relatan testigos presenciales a Vozpópuli, la actriz, vestida con pantalón blanco y jersey rojo, se arrodilló...