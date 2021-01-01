·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8770
clics
Pataleta de la extrema derecha ante la parodia de Santiago Segura sobre Vox en Torrente 6
5836
clics
Paco Porras gana a Javier Cárdenas el juicio por las graves lesiones de su vídeo siendo arrastrado por una lancha
6369
clics
Cachondeo en redes por las 'papas con choco' de Ángel León: "¿Cuál es la papa y cuál el choco?"
5543
clics
Un dominguero aparca su caravana tan cerca del mar que se la lleva la marea: «Menudas vistas»
4029
clics
A prisión por violar a una turista en Valencia mientras sus amigos se ríen y la graban
más votadas
494
«Nunca imaginé que todos los países del mundo iban a observar en televisión una matanza como la de Palestina, día tras día durante casi dos años, sin hacer nada»
382
La Justicia condena a un policía nacional a tres años de cárcel por inventarse una agresión de una detenida
356
Feijóo culpa al Gobierno de "llegar tarde" a los incendios por no activar medidas de competencia autonómica
455
Aumenta el rechazo en Suiza a la compra de 36 F-35 estadounidenses: la ciudadanía y la oposición, en contra
663
El día en que PP y Vox dejaron arder Castilla y León
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
16
meneos
36
clics
Eliminan el mural de Nevenka Fernández en Ponferrada
El grafiti fue realizado como símbolo de la lucha contra el acoso en 2021 con motivo del estreno del documental de Ana Pastor, proyectado en Netflix.
|
etiquetas
:
mural
,
ponderada
,
nevenka fernandez
14
2
0
K
180
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
14
2
0
K
180
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Ratoncolorao
Que hayan aprovechado el mismo momento que los incendios del Bierzo porque los medios ahora están ocupados demuestra intenciones y no buenas precisamente.
5
K
80
#2
Imag0
Aprovechando las muertes de los voluntarios en los incendios para tapar la historia... de puto manual pepero de toda la vida.
1
K
20
#3
Meneador_Compulsivo
*
Que Ana Pastor le pague al dueño del local para mantenerlo.
0
K
18
#4
harverto
Ahora habría que realizar uno el doble de grande
0
K
13
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente