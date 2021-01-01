edición general
Eliminan el mural de Nevenka Fernández en Ponferrada

El grafiti fue realizado como símbolo de la lucha contra el acoso en 2021 con motivo del estreno del documental de Ana Pastor, proyectado en Netflix.

Ratoncolorao #1 Ratoncolorao
Que hayan aprovechado el mismo momento que los incendios del Bierzo porque los medios ahora están ocupados demuestra intenciones y no buenas precisamente.
Imag0 #2 Imag0
Aprovechando las muertes de los voluntarios en los incendios para tapar la historia... de puto manual pepero de toda la vida.
Meneador_Compulsivo #3 Meneador_Compulsivo *
Que Ana Pastor le pague al dueño del local para mantenerlo.
#4 harverto
Ahora habría que realizar uno el doble de grande
