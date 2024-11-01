Eli Lilly supera a Novo Nordisk en los medicamentos para bajar de peso

La batalla por quien iba a ganar en la venta de medicamentos para bajar peso el ganador ha sido Eli Lilly & Co frente a Nordisk Sp ADR-B con un aumento de las ventas del 43% y 26% respectivamente, según Catherine Baab en Yahoo Finance. Eli Lilly, fabricante de los medicamentos para bajar de peso Mounjaro y Zepbound, registró un aumento de las ventas del 43% en su cuarto trimestre. Las ganancias aumentaron aún más rápido, con un aumento del 51% en las ganancias por acción y un aumento del 50% en los ingresos netos.