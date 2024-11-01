edición general
Eli Lilly supera a Novo Nordisk en los medicamentos para bajar de peso

La batalla por quien iba a ganar en la venta de medicamentos para bajar peso el ganador ha sido Eli Lilly & Co frente a Nordisk Sp ADR-B con un aumento de las ventas del 43% y 26% respectivamente, según Catherine Baab en Yahoo Finance. Eli Lilly, fabricante de los medicamentos para bajar de peso Mounjaro y Zepbound, registró un aumento de las ventas del 43% en su cuarto trimestre. Las ganancias aumentaron aún más rápido, con un aumento del 51% en las ganancias por acción y un aumento del 50% en los ingresos netos.

Asimismov
Parece que Lilly está ganando peso y volumen de mercado.

¡Tachaaaan!
Ya me iba
K 22
j-light
Comer bien no es opción, ¡a pagar!
K 21
maestrodenada
#2 dejar de drogarse no es opción, dejar de beber no es opción.. las adicciones son problemáticas, otra cosa es el mal uso que se pueda hacer
Pero si ayuda a reducir una enfermedad y quizás con una autoestima mas alta , se cambien hábitos bienvenido sea, el problema es su mal uso, no por la gente de a pie, sino por los profesionales que la recetan saltándose el xodgio deontologico
K 9

