Elena Martínez, la oceanógrafa que revoluciona en República Dominicana: del sargazo tóxico a la innovación gallega y el reconocimiento de Forbes

El reconocimiento concedido a Elena Martínez por la lista Forbes de los jóvenes europeos más influyentes en la categoría de Impacto Social subraya el avance de una industria que redefine el valor de los residuos marinos. En apenas tres años y medio, la investigadora trasladó su campo de acción de Galicia a República Dominicana para poner en marcha un proyecto que transforma el sargazo, conocido por sus efectos nocivos en el Caribe, en recurso industrial para sectores como la agricultura y la cosmética.