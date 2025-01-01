edición general
El elegido de Trump para dirigir la agencia de estadísticas laborales podría pausar el informe mensual de empleo por preocupaciones sobre su precisión (ENG)

EJ Antoni, el economista elegido por el presidente Donald Trump para dirigir la Oficina de Estadísticas Laborales, sugirió suspender el informe mensual de empleo de la agencia, muy seguido de cerca, argumentando que su metodología subyacente, su modelo económico y sus supuestos estadísticos son fundamentalmente defectuosos. En una entrevista con FOX Business antes del anuncio de la nominación del lunes, Antoni criticó los datos detrás del informe de empleo mensual como poco confiables y con frecuencia exagerados, advirtiendo que engañan a los

Pointman #2 Pointman
No se veía venir ni nada...
Chinchorro #3 Chinchorro
¡Lo que no se ve no existe! ¿Quién va a saber cuántos empleos se han destruído si no hay nadie para contarlos?

¡Plan sin fisuras!
rogerius #5 rogerius *
Así se asegura el sueldo (y se quita faena). Questá la cosa mú mala en los USA. :troll:
capitan__nemo #6 capitan__nemo
Como los datos son malos no los publicamos y nos inventamos la mentira y la chorrada de la precisión de los datos.
Nos da tiempo para idear un buen amaño de los datos.
Murica bananera.
SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones
Si no se publican estadísticas no hay problema, ¡ magia!
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues *
Me parece lógico. Ya que puedes elegir, eliges a uno que sea obediente y fiel y no te muerda al menor descuido. :roll:
raül_hernàndez_1 #1 raül_hernàndez_1
"Siempre hemos estado en guerra con Eurasia"
menéame