Las eléctricas admiten al Gobierno las limitaciones de las nucleares para evitar otro apagón

Aelec (Iberdrola, Endesa y EDP), envió el 24 de octubre una carta al Ministerio en la que le traslada que las centrales nucleares “no pueden ser habilitadas para consignas dinámicas de tensión por razones de diseño y seguridad”. Confirmando que pueden aportar firmeza al sistema y otra serie de características, pero no son válidas para controlar tensión ante inestabilidades que podrían derivar en un nuevo apagón. Y se lo trasladan el mismo día y en paralelo a la solicitud de ampliación de vida de Almaraz.