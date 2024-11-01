Elecciones en provincia de Buenos Aires: ganó el peronismo por más de 10 puntos

Este domingo, en las elecciones de provincia de Buenos Aires, se disputaron 46 bancas en la Cámara de Diputados y 23 en el Senado provincial. El resultado fue un triunfo electoral para Axel Kicillof y una derrota política contundente para el Presidente Milei. De un padrón de 14.376.592 bonaerenses habilitados para votar, sufragó el 63%. Buenos Aires representa el 37% del electorado de todo el país. Con este resultado, Axel Kicillof queda en posición para disputar la presidencia de la Nación en 2027. Resultados de la elección en Buenos Aires
| etiquetas: elecciones , provincia , buenos aires , peronismo , gana , milei , pierde
Pero bueno, esa es la base del liberalismo....
Al menos queda claro q, aun sacrificando a pobres, ancianos y enfermos, la ultraderecha hace mierda lo q toca.
Los dirigentes de ultraderecha -a los q no da tiempo a acabar con la democracia en su pais, al menos- son expulaados en 1 ciclo electoral....
Este intuyo q va a escapar en helicoptero con todo lo q robe y su hermana....
Con el 84,30%
Si entras ves que son los mismos.
Pero el otro día afirmaba con seguridad que iban a obtener buenos resultados, por eso le he citado, para que intente justificar de forma bastante vergonzosa lo que haga su amo y señor Mileidi.
Justo estos días puedes ver vídeos en Youtube en donde compartan la inversión extranjera que está captando la Argentina de Milei en comparación con el México gobernado por peligrosos izquierdistas... no sale muy bien parado Milei, te adelanto...