Elecciones en provincia de Buenos Aires: ganó el peronismo por más de 10 puntos

Este domingo, en las elecciones de provincia de Buenos Aires, se disputaron 46 bancas en la Cámara de Diputados y 23 en el Senado provincial. El resultado fue un triunfo electoral para Axel Kicillof y una derrota política contundente para el Presidente Milei. De un padrón de 14.376.592 bonaerenses habilitados para votar, sufragó el 63%. Buenos Aires representa el 37% del electorado de todo el país. Con este resultado, Axel Kicillof queda en posición para disputar la presidencia de la Nación en 2027. Resultados de la elección en Buenos Aires

| etiquetas: elecciones , provincia , buenos aires , peronismo , gana , milei , pierde
TooBased #1 TooBased
Cómete una buena pija, Milei. La concha de tu hermana corrupta.
5
calde #4 calde
Hombre! Por fin un país en donde las elecciones castigan a los corruptos y mentirosos!

:-O
4
Cuñado #12 Cuñado
#4 Que den menos asco que el neofacha y tarado (valga la redundancia) de Milei no significa que el peronismo no sea un nido de corrupción, que lo es.
2
ostiayajoder #14 ostiayajoder *
Milei lo ha hecho mal ecpnomicamente en el sentido de q la economia se debe dirigir a provocar el bienestar de la sociedad y no sacrificar a la sociedad para satisfacer a la economia...

Pero bueno, esa es la base del liberalismo....

Al menos queda claro q, aun sacrificando a pobres, ancianos y enfermos, la ultraderecha hace mierda lo q toca.

Los dirigentes de ultraderecha -a los q no da tiempo a acabar con la democracia en su pais, al menos- son expulaados en 1 ciclo electoral....

Este intuyo q va a escapar en helicoptero con todo lo q robe y su hermana....
2
#11 newusuario *
No 10 puntos. Por 13 puntos hasta el momento. Otro dato a tenr en cuenta es que en balotaje de 2023 en PBA fue 49 puntos para Milei, y 50 Puntos para Massa. Es decir, que luego de que conocieron realmente como gobernaba perdio una gran cantidad de votantes.
2
#16 Pixmac *
#13 Lo sé (variará alguna décima o centésima arriba a abajo, nada más) pero en el texto no indican porcentaje de escrutinio y puede llevar a creer que son datos finales. Por eso hice el comentario.
1
#15 Pixmac
Tal como le están saliendo las cosas últimanente, Milei va a acelerar sus planes para favorecer a sus amigos y a él y su hermana en todo lo posible mientras pueda. Terminará escapando del país dejando casi vacías sus cajas fuertes, al estilo de la caja fuerte de los hermanos Kovalivker (directivos de Droguería Suizo Argentina) que en Nordelta apareció con algunos dólares abandonados y muchas gomas www.minutouno.com/sociedad/abrieron-la-caja-fuerte-jonathan-kovalivker tras salir con prisas para escapar (uno de los hermanos lo consiguió) de la Policía.
1
TooBased #18 TooBased
#_17 Para ti xD Lo que es bueno para los argentinos.
1
#10 Pixmac
Esos datos no son los finales. Más actualizados en resultados.eleccionesbonaerenses.gba.gob.ar/

Con el 84,30%  media
2
TooBased #13 TooBased *
#10 Cuando salieron los datos ya estaban en ese más del 80% escrutado.No van a cambiar mucho más los resultados.

Si entras ves que son los mismos.  media
0
calde #6 calde
#2 No estas aburrido ya de escuchar las mentiras del argumentario que le pasan al findeton y al resto de palmeros?
3
Asnaeb #9 Asnaeb *
#6 No, me gusta verlo haciendo el lila, me he reído bastante con sus argumentos chorras.

Pero el otro día afirmaba con seguridad que iban a obtener buenos resultados, por eso le he citado, para que intente justificar de forma bastante vergonzosa lo que haga su amo y señor Mileidi.
4
#20 Pixmac
Este resultado puede desestabilizar más al gobierno y traer más dudas a los inversores, lo que puede afectar al dólar, el riesgo país,... y peor será si a Milei no le van bien las próximas elecciones de octubre. Con más malos resultados Milei debería pensar en dimitir para dar paso a otro gobierno que pueda traer más estabilidad, que otros dos años con él podría ser una agonía para el país.
0
Findeton #17 Findeton
Es un mal resultado.
0
#3 xaviazo
Peronismo, el cáncer de Argentina.
3
TooBased #5 TooBased
#3 Los argentinos no opinan lo mismo... opinan que es peor el cáncer de Milei, como se demuestra.
6
#19 Jacusse
#5 los porteños hoy
1
Asnaeb #7 Asnaeb *
#3 Pues fíjate que malo es el mileismo que prefieren cáncer antes que al pelanas, gracias al liberalisto van a mamar kirchnerismo muchos años de lo malos y corruptos que son los del partido del trasnochado que cree hablar con sus perros a través de un medium.
6
calde #8 calde *
#3 Sí, claro, mucho mejor el criptoestafador de Milei.

Justo estos días puedes ver vídeos en Youtube en donde compartan la inversión extranjera que está captando la Argentina de Milei en comparación con el México gobernado por peligrosos izquierdistas... no sale muy bien parado Milei, te adelanto...
5

