Elecciones en provincia de Buenos Aires: ganó el peronismo por más de 10 puntos

Este domingo, en las elecciones de provincia de Buenos Aires, se disputaron 46 bancas en la Cámara de Diputados y 23 en el Senado provincial. El resultado fue un triunfo electoral para Axel Kicillof y una derrota política contundente para el Presidente Milei. De un padrón de 14.376.592 bonaerenses habilitados para votar, sufragó el 63%. Buenos Aires representa el 37% del electorado de todo el país. Con este resultado, Axel Kicillof queda en posición para disputar la presidencia de la Nación en 2027. Resultados de la elección en Buenos Aires