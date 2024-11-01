Elecciones en Corrientes: sólido triunfo del oficialista Juan Pablo Valdés, mientras LLA queda cuarta [ARG]

El oficialismo correntino ganó las elecciones de este domingo 31 de agosto de forma contundente. Con el 97,22% de las mesas escrutadas, Vamos Corrientes de Juan Pablo Valdés se impone con el 51,7%. En segundo lugar y con amplia diferencia se ubica Limpiar Corrientes de Martín Ascúa, con el 20,02%. En tercer lugar, con el 16,76%, salió Encuentro por Corrientes (ECO) encabezado por Ricardo Colombi y, recién en cuarto lugar y con un desalentador 9,57%, aparece Lisandro Almirón, candidato de La Libertad Avanza. La sorpresa de la jornada fue la...