Elecciones en Corrientes: sólido triunfo del oficialista Juan Pablo Valdés, mientras LLA queda cuarta [ARG]

El oficialismo correntino ganó las elecciones de este domingo 31 de agosto de forma contundente. Con el 97,22% de las mesas escrutadas, Vamos Corrientes de Juan Pablo Valdés se impone con el 51,7%. En segundo lugar y con amplia diferencia se ubica Limpiar Corrientes de Martín Ascúa, con el 20,02%. En tercer lugar, con el 16,76%, salió Encuentro por Corrientes (ECO) encabezado por Ricardo Colombi y, recién en cuarto lugar y con un desalentador 9,57%, aparece Lisandro Almirón, candidato de La Libertad Avanza. La sorpresa de la jornada fue la...

#1 Pixmac
#0 Resultados oficiales elecciones2025.corrientes.gob.ar/
sleep_timer #2 sleep_timer
Que alguien lo traduzca a Izquierda, derechas y eso.
#5 rogerillu
#2 pues que ha ganado la derecha.
#3 cocococo
Argentina, Venezuela y países afines tienen tres salidas para la crisis, la emigración por aire, por tierra o por mar.
arturios #4 arturios
#3 ¿Por afines que entendemos, que son de sudamérica?
#6 cocococo
#4 Gobiernos populistas.
#7 Khanbaliq
Han pasado de guatepeor a Guatemala.

Es un pasito, la verdad.
#8 Leon_Bocanegra
#7 han ganado los que estaban ya gobernando, el único cambio es el gobernador que antes era Gustavo Valdés y ahora es su hermano.
