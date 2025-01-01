edición general
Elecciones 2025: cuándo son y qué se vota en la Argentina

En un año marcado por las las urnas, se llevarán a cabo nuevas elecciones legislativas nacionales que definirán cómo quedarán conformadas las Cámaras en Diputados y el Senadores durante los próximos dos años. Los comicios se llevarán a cabo el domingo 26 de octubre, según oficializó el Gobierno mediante el Decreto 335/2025 publicado en el Boletín Oficial. La particularidad de este año es que no se realizarán las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias(PASO) a nivel nacional. La decisión de suspender las elecciones primarias,

Beltenebros #1 Beltenebros *
A ver qué sucede. Con un poco de suerte, el partido neofascista de Milei, La corrupción avanza, sufre un descalabro electoral.
victorjba #2 victorjba
Eso de que cambien el sistema... malo.
