El robo del carrito

Como se que somos una comunidad diversa , me he decidido a escribir acerca de la situación que me ocurrió hoy.

Vivo en una aldea del Bierzo donde no tenemos casi acceso a ningún servicio público. Por mis hijos, hemos tenido que alquilar una casa en la ciudad para poder matricularlos en el colegio. Todo iba sobre ruedas, hasta que hoy tuvimos el primer disgusto. Acostumbrados a la tranquilidad del pueblo, mi mujer confiada, dejó esta mañana un carrito doble en la puerta de casa, que al ser un bloque se encuentra dentro de un portal. A medio día me llamó muy indignada que alguien le había robado el carro donde lleva a los dos juntos y que le sirve para moverse por la ciudad con los niños.

Yo en el pasado he sufrido también un robo en ciudad, y como soy muy terco acabé encontrando y recuperando los objetos robados, así que conservo algo de esperanza y me puse a trabajar en plan inspector.

Ya que la policía no suele prestar atención por estos pequeños hurtos( ya hemos puesto denuncia) me gustaría saber que tal la experiencia de los meneantes en casos así, cosas que pueden ayudar, cosas que no, y en general la experiencia que tengais con este tipo de hurtos.

Puede parecer una tontería , pero cuando tienes niños pequeños, te mueves por una ciudad, el carrito se convierte en un artículo de extrema necesidad, que te alivia mucho la carga diaria.

Mi primer artículo, no me juzguen demasiado XD

PD: Trump chúpame los huevos, maldito loco homicida