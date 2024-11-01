El octavo frente

El periodista estadounidense Max Blumenthal ha descrito acertadamente la guerra híbrida que Israel libra en Estados Unidos, la cual, por ahora, se centra esencialmente en la propaganda, es decir, en el control de los medios de comunicación. Estados Unidos es la retaguardia irremplazable del Estado judío, sin cuyo apoyo —económico, militar, político y diplomático— simplemente desaparecería en cuestión de meses. El control de esta retaguardia, por lo tanto, es una cuestión vital para Israel.