El mar de Sulu [Eng]  

Arriba se muestra un mapa del mar de Sulu, entre Filipinas y Borneo. El mar de Sulu es un mar profundo y semicerrado en Filipinas, bordeado por Palawan al noroeste, las Visayas al noreste y Mindanao al sureste. Esta combinación de profundidad, aislamiento y sistemas de arrecifes convierte al mar de Sulu en una especie de "laboratorio marino". The character Hikaru Sulu from Star Trek was named “Sulu” deliberately. Así pues, aunque el mar en sí no aparece en la serie, su nombre perdura en uno de los oficiales más emblemáticos de la Flota Estelar.