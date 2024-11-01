edición general
El cártel del dolor (Documentos TV)

Estados Unidos lleva inmersa en una epidemia de opiáceos desde hace tres décadas. La causa fue un potente analgésico compuesto por opiáceos que prescribían los médicos y que provocó graves adicciones en los pacientes. 800.000 personas murieron por sobredosis, mientras un laboratorio y una familia vendieron y distribuyeron masiva y legalmente este medicamento letal con el que consiguieron exorbitantes beneficios a costa de la salud y la vida de los estadounidenses. La investigación se remonta a los años 90, cuando la farmacéutica Purdue Pharma

3 comentarios
Anotado. A ver si lo veo. Se emitió el jueves 12 de febrero, a las 23:50 horas en La 2, y queda disponible en la web de Documentos TV hasta el14-03-2026 20:00:00.
Hay una serie en netflix sobre el tema que es muy recomendable: painkiller.
#2 Esa no la he visto, la buscaré. A mí me gustó mucho "Dopesick" de Disney, que trata sobre el inicio en los Apalaches y el trabajo de los dos fiscales que consiguieron llevar a la familia Sackler a los tribunales. La pena es que, a diferencia de otras series de la época, no he visto que la hayan producido en DVD y hay muy pocos enlaces para verla en streaming.
