El aperitivo

"Hay un combate desmesurado en el planeta. Es la vuelta del Estado, en todos los escenarios. Y, en la confusión de esa vuelta, el enfrentamiento entre dos derechas. Una derecha que quiere frenar un poco y restablecer algunos pactos vigentes hasta los 70. Otra que quiere invalidar cualquier pacto y avance desde el XVIII, que quiere utilizar el Estado para, además, castigar a los supervivientes de aquellos pactos. Y este agosto se ha visto, me temo, que ese combate no tiene color. "