El ejército Sirio declara el este de Alepo zona militar de exclusión [en]

Justo después de su operación militar contra los barrios kurdos de Alepo (que ha provocado la muerte de 43 civiles y 150000 desplazados), el ejército sirio ataca Deir Hafer tras acusar a las SDF de concentrar tropas, acusaciones que niega el SDF. El SNA ha exigido la salida de todo grupo militar al oeste del Eufrates bajo consecuencias mortales. Así mismo los enfrentamientos están escalando en la presa de Tishrin, el norte de Raqqa y Deir ez Zor.