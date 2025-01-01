El ejército israelí arrancó miles de olivos en una aldea de Cisjordania tras un ataque a tiros por parte de un residente (EN)  

"Cada aldea y cada enemigo debe saber que si lleva a cabo un ataque contra los residentes, pagará un alto precio; experimentará un toque de queda, experimentará un cierre y experimentará 'operaciones de ajuste'”, dijo, aparentemente refiriéndose al arranque de los árboles.
| etiquetas: sionismo , genocidio , gaza , palestina , cisjordania
x.com/ireallyhateyou/status/1959491234860351687
Destruyen un símbolo familiar con grandes consecuencias emocionales. Los palestinos plantan olivos cada vez que nace un bebé en su familia para que crezcan juntos ya que la mayoría de edad suele venir de la mano de la madurez del olivo.
Mierda de sionazis
Mientras antes nos limpiemos de esta escoria, mejor para la humanidad y la biosfera.