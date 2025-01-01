edición general
El ejército israelí arrancó miles de olivos en una aldea de Cisjordania tras un ataque a tiros por parte de un residente (EN)  

"Cada aldea y cada enemigo debe saber que si lleva a cabo un ataque contra los residentes, pagará un alto precio; experimentará un toque de queda, experimentará un cierre y experimentará 'operaciones de ajuste'”, dijo, aparentemente refiriéndose al arranque de los árboles.

Tkachenko #1 Tkachenko
El típico castigo colectivo propio de los nazis
security_incident #6 security_incident
#1 No solo destruyen árboles. No solo destruyen un medio de vida, no solo destruyen un emblema económico y nacional (como ya hicieron hace 70 años con los naranjos de Yaffo).
Destruyen un símbolo familiar con grandes consecuencias emocionales. Los palestinos plantan olivos cada vez que nace un bebé en su familia para que crezcan juntos ya que la mayoría de edad suele venir de la mano de la madurez del olivo.
iIusion #2 iIusion
Defenderse de los asesinos se paga con represalias de tierra quemada.
Mierda de sionazis
#7 pcmaster
Deben de considerar que esos árboles son terroristas.
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
Esta y otras atrocidades las han hecho toda la vida. No es algo nuevo. Y como nadie les ha parado los pies, ahora estamos donde estamos.
sotillo #4 sotillo
#3 No ahora estamos peor, ahora debemos declarar a los israelíes terroristas y tratarlos como tal, perseguirles, detenerlos y ponerlos delante de la justicia, embargo de todos los bienes estén donde estén y proteger y amparar a las víctimas, vamos, lo que hacen las democracias del mundo con los criminales desde hace décadas
#8 sorecer
Operaciones de ajuste... neolenguaje para decir que te van a pegar 40 tiros una noche a tí y a toda tu familia
Castigadordepagascalers #5 Castigadordepagascalers
Recordad que los soplapollas bocsetarras y pepetudos son prosionistas y por tanto no merecen el más mínimo respeto a su vida o integridad.

Mientras antes nos limpiemos de esta escoria, mejor para la humanidad y la biosfera. :popcorn:
