El Ejército de EEUU afirma que es capaz de predecir el futuro varios días por adelantado

El Pentágono afirma tener ya la tecnología necesaria para ver varios días en el futuro ahora mismo. Es lo que asegura el general Glen VanHerck, comandante en jefe de comando para la defensa aeroespacial norteamericana (NORAD, en sus siglas en inglés), que contó los pormenores del test GIDE 3.GIDE significa 'Global Information Dominance Experiments' (experimentos de dominio de la información global) y, según el general VanHerck, su tercera edición ha sido un éxito total que les ha permitido predecir lo que iba a suceder varios días por adelantad