El Ejército de EEUU afirma que es capaz de predecir el futuro varios días por adelantado

El Ejército de EEUU afirma que es capaz de predecir el futuro varios días por adelantado

El Pentágono afirma tener ya la tecnología necesaria para ver varios días en el futuro ahora mismo. Es lo que asegura el general Glen VanHerck, comandante en jefe de comando para la defensa aeroespacial norteamericana (NORAD, en sus siglas en inglés), que contó los pormenores del test GIDE 3.GIDE significa 'Global Information Dominance Experiments' (experimentos de dominio de la información global) y, según el general VanHerck, su tercera edición ha sido un éxito total que les ha permitido predecir lo que iba a suceder varios días por adelantad

mis_cojones_en_bata #1 mis_cojones_en_bata
Si a ninguno le ha tocado la lotería, permítanme que lo dude.
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
#1 ojo cuidao, que igual son capaces de predecir en qué país se va a dar un golpe de Estado xD
frg #20 frg
#8 Eso ya lo hacen con meses de antelación, por lo menos.
reithor #14 reithor
#1 ese futuro ya lo adivinaba Carlos Fabra hace años.
Nihil_1337 #15 Nihil_1337
Wow, ha llegado el precrimen geopolítico. Te invadimos porque nuestro oraculo nos dijo que te ibas a portar mal. Ya lo estoy viendo. Casus belli antes de que ocurran.
#9 casicasi
Predice el futuro varios días por adelantado... Mi madre lo predecía con varias semanas, a veces incluso años.
Jointhouse_Blues #7 Jointhouse_Blues *
Y yo también, no te jode. El futuro está muy negro.
Mangione #5 Mangione *
xD xD xD xD xD xD Dios, que tontos son. Y los medios más.
#17 Albarkas
Pues en Ucrania no ha funcionado muy bien. Porque si fuera verdad, podían haberse adelantado a los movimientos de los rusos.
Top_Banana #16 Top_Banana
Analizar el presente con IA es predecir el futuro. xD xD
hormiga_cartonera #19 hormiga_cartonera *
No es difícil. En Venezuela va a haber armas de destrucción masiva en breve.

Lo del Nord Stream también lo adivinaron.
#12 sliana
Claro. En 3 días habrá un ataque en Gaza irse al sitio el fuego. Orquestado por el ejército de EEUU. Si también hago yo las predicciones.
Format_C #2 Format_C
La ostica de realidad que se va a llevar EEUU va a ser épicam con la cantidad de subnormal por metro cuadrado que tienen en el gobierno.
#13 unocualquierax *
#2
Entre éstos y aquél que habla con el espíritu de su perro... vamos apañaos.
#11 esInvierno
En resumen, videncia del tipo ver nubes oscuras y predecir lluvia.
nosomosnaiderl #3 nosomosnaiderl
Se lo soplan los extraterrestres. :tinfoil:
#6 CrudaVerdad
El general emocionado cuando dió clic en la opción extrapolar... "Predice el futuro" gritó de felicidad.
#10 CrudaVerdad
Pronto: los técnicos le pasarán una caja con una luz parpadeante y le dirán: "General, usted será el guardian de Internet".. el general emocionado, recibe con manos temblorosas la caja, murmullando " tengo a Internet en mis manos"
Torrezzno #4 Torrezzno
Me recuerda a la serie Devs. Si tienes todos los datos del universo e infinita capacidad de computación podrías predecir el futuro
#18 Dav3n
El Chorridencial siempre superándose en cuanto a divulgación de basura infecta se refiere.

Qué orgullo de periodistas, maemía...
