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Ejecutado el espía israelí Cyrus Keyvani (persa)

Ejecutado el espía israelí Cyrus Keyvani (persa)

Según el grupo social de la Agencia de Noticias Tasnim, la sentencia de muerte de un espía sionista, que proporcionó imágenes e información a los lugares sensibles del país a los oficiales del Mossad, se llevó a cabo esta mañana después del procedimiento legal y la aprobación de la Corte Suprema. Además de los numerosos documentos y pruebas recogidos en el archivo, incluido el contenido de sus correos electrónicos existentes y recuperados con oficiales del Mossad desde el momento de la contratación hasta el arresto, las imágenes de CCTV de...

| etiquetas: pena de muerte , cyrus keyvani , espionaje , irán , israel , mossad
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