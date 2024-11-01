Ejecutado el espía israelí Cyrus Keyvani (persa)

Según el grupo social de la Agencia de Noticias Tasnim, la sentencia de muerte de un espía sionista, que proporcionó imágenes e información a los lugares sensibles del país a los oficiales del Mossad, se llevó a cabo esta mañana después del procedimiento legal y la aprobación de la Corte Suprema. Además de los numerosos documentos y pruebas recogidos en el archivo, incluido el contenido de sus correos electrónicos existentes y recuperados con oficiales del Mossad desde el momento de la contratación hasta el arresto, las imágenes de CCTV de...