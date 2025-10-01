edición general
EH Bildu ganaría las elecciones al Congreso en Hego Euskal Herria y arrasaría en voto directo

EH Bildu ganaría las elecciones al Congreso español en Hego Euskal Herria si los comicios se celebraran en la actualidad, según la encuesta EITB Focus. De acuerdo con sus datos, en la CAV, la coalición soberanista obtendría un 27,1% de los votos, tres puntos más que en los comicios celebrados en el año 2023 (24,0%). l PNV, por su parte, se haría con el 24,3% de los sufragios (24,1% en 2023) y también llevaría a la Cámara Baja a seis diputados, uno más que actualmente. El PSE pasaría a una tercera posición.

| etiquetas: ehbildu , elecciones congreso , pnv , encuesta
20 comentarios
Comentarios destacados:    
#1 Leon_Bocanegra
Nada que sorprenda a cualquiera que los haya visto en el congreso. Los únicos políticos decentes de todo el hemiciclo.
7 K 88
The_Ignorator #7 The_Ignorator
#1 si pudiese les votaría (de hecho ahí fue mi voto en las últimas europeas)
Y ya me jode pensar que la mejor opción para mis principios e intereses ahora mismo es un partido que llegado el caso mirará por los de su terruño y yo no estoy entre ellos
2 K 31
#20 omega7767
#7 en Galicia pasa lo mismo con el BNG
0 K 11
Bretenaldo #19 Bretenaldo
#1 llevar a condenados por delitos de sangre en las listas no me parece decente. Ojo, es fabuloso que hayan escogido la vía pacífica para defender sus ideas, pero decente decente no es. Al final el tiempo va limando y limando pero está demasido reciente como para recibir la calificación de “los únicos políticos decentes”. Dejémoslo en un tan decentes como otros partidos que también tienen sus cosas, y ya es mucho decir.
0 K 7
Andreham #5 Andreham
No entiendo por qué los vascos no quieren votar a los dos grandes partidos nacionales, con el respeto que muestran por el pueblo vasco y las buenas intenciones que tienen para la región.
3 K 35
mariKarmo #10 mariKarmo *
#9 Yo es que es leer "pim pam pum" y me viene a la cabeza esto de forma irremediable y arrolladora:

www.youtube.com/shorts/f7a0AbCd-Uw
2 K 34
mariKarmo #6 mariKarmo *
Socorro. Algún vasco en la sala?

A, B o C para rechazarlo todo?  media
1 K 25
#8 Gog *
#6 Si le das a la B cedes a tu primogénito para que juegue en el Athletic :->
#8 Gog
mariKarmo #12 mariKarmo
#8 ay va la hostia
0 K 15
#9 Leon_Bocanegra *
#6 A ,B ,C o Pim,Pam,Pum?
1 K 24
#11 txepel
#6 Aceptar (cookies), rechazar y subscribirte o configuración.
1 K 26
mariKarmo #13 mariKarmo *
#11 Más te vale que no me estés engañando y no sea una suscripción premium a la KaleBorroka para tirar vallas en manifestaciones....
0 K 15
#2 doppel
EITB Focus es como el CIS ?
#2 doppel
ehizabai #4 ehizabai
#2 Peor, pero lo controla el PNV, y da este resultado...
0 K 10
Kantinero #3 Kantinero
No me extraña, el PNV cada vez se acerca más a las políticas del PP

Máximo exponente Eneko Goia
0 K 12
MoñecoTeDrapo #14 MoñecoTeDrapo
Hego Euskal Herria: País Vasco sur, o la parte del País Vasco que está en España, pero sin decir que está en España.
0 K 12
Kmisetas #17 Kmisetas
Que Bildu arrase en Euskadi según el EITB Focus es tan sorprendente como que llueva en Donosti en septiembre. Normal: si tu mayor currículum es no condenar a ETA del todo, prometer referéndums imposibles y posar de alternativa mientras pactas con la PSOE en Madrid, acabas pareciendo hasta serio al lado de un PNV que ya solo transmite la emoción de un Excel. Y el PSE, como siempre, tercero en discordia: ni pincha ni corta, pero se lleva su sillita gracias a la nómina estatal.
0 K 5
BlackDog #15 BlackDog
Creo que ya ha llegado el momento de llamar terroristas a los terroristas, asesinos a los asesinos y dejarnos de paños calientes y de esa peregrina consigna de que todas las ideas merecen respeto. De ninguna manera. Las ideas de BILDU no merecen respeto. Las de quienes votan a BILDU tampoco. Ni BILDU ni sus votantes lo merecen. Y punto. Y cuando alguien delante de ti defienda las consignas del partido etarra, te levantas y te vas. Y cuando tu hijo te diga que le gusta Otegui, lo sientas y le…   » ver todo el comentario
1 K -3
yende #16 yende
#15 es.wikipedia.org/wiki/Euskadi_Ta_Askatasuna
Euskadi Ta Askatasuna (ETA; «País Vasco y Libertad» en euskera) fue una organización terrorista[nota 4] nacionalista vasca que se proclamaba independentista, abertzale, socialista y revolucionaria. Durante sus sesenta años de historia, entre 1958 y 2018
#16 yende
ehizabai #18 ehizabai *
#15 ¿¿"ha llegado el momento"?? ¿De verdad? ¡Pero si no habéis hecho nada más que llamarlos terroristas sin parar!
Enfin.
1 K 20

