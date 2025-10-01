EH Bildu ganaría las elecciones al Congreso en Hego Euskal Herria y arrasaría en voto directo

EH Bildu ganaría las elecciones al Congreso español en Hego Euskal Herria si los comicios se celebraran en la actualidad, según la encuesta EITB Focus. De acuerdo con sus datos, en la CAV, la coalición soberanista obtendría un 27,1% de los votos, tres puntos más que en los comicios celebrados en el año 2023 (24,0%). l PNV, por su parte, se haría con el 24,3% de los sufragios (24,1% en 2023) y también llevaría a la Cámara Baja a seis diputados, uno más que actualmente. El PSE pasaría a una tercera posición.