Egipto rescata templos y estatuas de una ciudad milenaria sumergida en el mar Mediterráneo

Egipto presentó este jueves los restos de una ciudad sumergida frente a la costa de Alejandría, un conjunto monumental de más de dos milenios de antigüedad que incluye templos, viviendas, depósitos de agua, estanques para peces y un muelle de 125 metros. Los arqueólogos creen que el sitio podría corresponder a una extensión de la antigua ciudad de Canopo, célebre en tiempos ptolemaicos y romanos tanto por su riqueza como por sus excesos. La ciudad quedó sumergida tras una serie de terremotos y el ascenso progresivo del nivel del mar.

sin comentarios
