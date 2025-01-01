Egipto rescata templos y estatuas de una ciudad milenaria sumergida en el mar Mediterráneo

Egipto presentó este jueves los restos de una ciudad sumergida frente a la costa de Alejandría, un conjunto monumental de más de dos milenios de antigüedad que incluye templos, viviendas, depósitos de agua, estanques para peces y un muelle de 125 metros. Los arqueólogos creen que el sitio podría corresponder a una extensión de la antigua ciudad de Canopo, célebre en tiempos ptolemaicos y romanos tanto por su riqueza como por sus excesos. La ciudad quedó sumergida tras una serie de terremotos y el ascenso progresivo del nivel del mar.