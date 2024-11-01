Eficiencia Energética al 95% | El Hidrógeno Verde Capilar  

En este video de NovaGea, analizamos un descubrimiento revolucionario inspirado en algo tan simple como una toalla de papel: la electrólisis capilar. Esta tecnología, desarrollada por investigadores en Australia (Hysata), promete una eficiencia del 95%, eliminando el caos de las burbujas y reduciendo el coste del hidrógeno por debajo del gas natural. Pero, ¿significa esto que pronto todos conduciremos coches de hidrógeno? No exactamente. Por qué el coche eléctrico de batería ya le ha ganado la partida al hidrógeno en el día a día?
| etiquetas: hidrógeno verde , gas , electrificación , coche eléctrico , h2med
La batalla de la eficiencia: Por qué el coche eléctrico de batería ya le ha ganado la partida al hidrógeno en el día a día.
El combustible de los titanes: Por qué el hidrógeno es la única esperanza para descarbonizar barcos, aviones y la industria pesada (acero y cemento).
Peligros ocultos: El riesgo de meter hidrógeno en nuestras cocinas y el fenómeno de la "fragilización" que destruye los metales desde dentro.
Proyectos reales: ¿Qué es el H2med y cómo España podría convertirse en la gran batería de Europa?
El futuro de la energía no es una solución única, sino un rompecabezas donde el hidrógeno es la pieza maestra para lo que las baterías no pueden alcanzar.