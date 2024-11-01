Eficiencia Energética al 95% | El Hidrógeno Verde Capilar  

En este video de NovaGea, analizamos un descubrimiento revolucionario inspirado en algo tan simple como una toalla de papel: la electrólisis capilar. Esta tecnología, desarrollada por investigadores en Australia (Hysata), promete una eficiencia del 95%, eliminando el caos de las burbujas y reduciendo el coste del hidrógeno por debajo del gas natural. Pero, ¿significa esto que pronto todos conduciremos coches de hidrógeno? No exactamente. Por qué el coche eléctrico de batería ya le ha ganado la partida al hidrógeno en el día a día?