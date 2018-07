Efecto llamada, a la ignorancia

No importa que dicho aluvión de personas inmigrantes no sea tal o que los extranjeros inyecten a las cuentas públicas "dos o tres veces más" de lo que cuestan. Lo único que importa es alimentar esa ignorancia. Porque sin esa ignorancia la mirada apuntará a los verdaderos culpables, a aquellos que realmente hacen la vida más mísera al resto y que no vienen precisamente en cayuco.