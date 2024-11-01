edición general
El efecto Baumol y el trilema de las economías ricas

Así, las economías ricas dependen de trabajadores mal pagados que sostienen sectores anclados en la productividad del pasado. Y esa dependencia, moralmente incómoda, alimenta la reacción populista: exigimos lo imposible y nos enfadamos cuando la realidad no se ajusta. La política pública se enfrenta a un dilema profundo. ¿En qué sectores estamos dispuestos a sacrificar la conexión humana a cambio de eficiencia y precios más bajos? ¿Y en cuáles aceptaremos los precios más altos como parte del bienestar?

YSiguesLeyendo
El efecto Baumol nos obliga a mirar de frente una realidad incómoda. Sin asumirla, seguiremos votando a quienes prometen soluciones mágicas: servicios abundantes y baratos, salarios crecientes y fronteras cerradas… todo simultáneamente. Una fábula reconfortante, pero económicamente imposible. Tal vez la verdadera madurez política consista en comprender que lo que más valoramos es, por definición, costoso. Porque educar, cuidar y sanar seguirá siendo un acto profundamente humano. Y lo civilizado —en economía como en la vida— siempre tiene un precio.
