EEUU vuelve a fusilar: el Departamento de Justicia reestablece el fusilamiento en las penas de muerte

El Departamento de Justicia de USA ha decidido restablecer el fusilamiento como método federal de ejecución, junto con la electrocución y la asfixia con gas, debido a la dificultad para obtener los fármacos necesarios para la inyección letal y a varias ejecuciones fallidas. Actualmente, en algunos casos el condenado puede elegir este método, que está permitido en Idaho, Utah, Oklahoma, Carolina del Norte y Mississippi. Más de 2.300 presos esperan ejecución, especialmente en Texas y Florida, mientras continúa el debate sobre la pena de muerte