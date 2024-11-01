EEUU retomará los "controles vecinales" hacia los extranjeros que soliciten la ciudadanía

El Gobierno de Estados Unidos permitirá los denominados "controles vecinales" hacia las personas que soliciten la ciudadanía para asegurar su "pleno apego" a la Constitución estadounidense así como su "buena disposición para el orden" del país. Un memorándo del Departamento de Seguridad Nacional difundido por la cadena de televisión estadounidense CBS revela que el organismo "terminará de inmediato la exención general de las investigaciones de vecindario para garantizar plenamente que los extranjeros que solicitan la naturalización cumplan con