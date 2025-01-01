edición general
EEUU restringe visados a funcionarios de países africanos y americanos por cooperar con misiones cubanas

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha anunciado este miércoles la restricción de visados a funcionarios de países africanos y americanos, incluido Brasil, por cooperar con misiones médicas del Gobierno de Cuba, que Washington considera que se trata de "trabajo forzoso". "El Departamento de Estado ha tomado medidas para imponer restricciones de visado a funcionarios gubernamentales africanos, cubanos y granadinos, y a sus familiares, por su complicidad en el plan de misiones médicas del régimen cubano".

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Al final van a restringir tanto que los que se van a quedar sin poder salir de su país van a ser ellos.
Aokromes #3 Aokromes
#1 siempre les quedara uk e israel :troll:
#2 eipoc
Si son israelís les comen el ciruelo.
