EEUU restringe visados a funcionarios de países africanos y americanos por cooperar con misiones cubanas

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha anunciado este miércoles la restricción de visados a funcionarios de países africanos y americanos, incluido Brasil, por cooperar con misiones médicas del Gobierno de Cuba, que Washington considera que se trata de "trabajo forzoso". "El Departamento de Estado ha tomado medidas para imponer restricciones de visado a funcionarios gubernamentales africanos, cubanos y granadinos, y a sus familiares, por su complicidad en el plan de misiones médicas del régimen cubano".