10
meneos
30
clics
EEUU quiso ser el líder de la industria de la IA. Ahora, sus ciudadanos pagan las consecuencias: "la creación de empleo es cero"
El impacto de la Inteligencia Artificial en el empleo de Estados Unidos está en máximos. Cada vez hay menos ofertas de empleo.
|
etiquetas:
:
ia
,
mercado laboral
,
eeu
9
1
1
K
103
actualidad
13 comentarios
9
1
1
K
103
actualidad
#2
Alcalino
*
La diferencia entre la economia planificada de China es que en China no van a dejar que la IA avance un milímetro sin tener previsto de antemano que es lo que van a hacer con toda la población que pase a ser "redundante".
Mientras que en EEUU simplemente dejan que el "mercado se autoregule".
Y lo llevo diciendo desde hace tiempo, la autoregulación final se llama "la purga"
6
K
63
#6
rojo_separatista
#2
, os acordais de Evergrande? Ahora comparar el impacto que ha tenido en la economía China con la crisis de las subprime y os dareis cuenta de las diferencias entre una economía planificada liderada por el Partido Comunista y el modelo sálvese quien pueda de occidente.
1
K
19
#8
Tronchador.
#2
Tras el 29 se arregló todo con una guerra... Ahí lo dejo.
0
K
8
#11
Verdaderofalso
#2
pues no paran de salir empresarios del campo y ganaderos a pedir mano de obra en EEUU
0
K
20
#1
Tronchador.
Hombre, es que si la IA es para algo es para hacer que una persona sea más productiva, por lo tanto desaparecerían puestos de trabajo, en todo caso.
2
K
34
#3
rojo_separatista
#1
, el problema más importante de nuestra generación será el impacto de la IA en el mercado laboral. Pero entre los negacionistas del fenómeno y los que quieren para ellos todo el trozo del pastel, lo tenemos jodido.
1
K
24
#4
fremen11
En el campo y la hostelería les falta mucha mano de obra, ahí la IA no puede competir
1
K
18
#7
rojo_separatista
#4
, por eso en España lo estamos notando menos.
0
K
16
#10
fremen11
#7
Ahora en los USA que están deportando a los inmigrantes, pueden cubrir esos puestos los WASP
0
K
8
#5
HeilHynkel
La IA es una gran herramienta que de momento es muy útil en algunos sectores y que todavía le queda recorrido a patadas antes de aplicarse de manera general.
Así que si no hay creación de empleo en general .. no es cosa de la IA tan solo. Es algo más lo que hay detrás que afecta a otros sectores.
0
K
18
#12
Eukherio
*
#5
En muchos casos son las expectativas de mercado. Si está todo el mundo esperando reducir costes a lo bestia con IA y ven que tu empresa ahora necesita más trabajadores vais a terminar pareciendo obsoletos a ojos del resto, lo cual no es agradable, especialmente en ciertos sectores como el tecnológico.
Ahora bien, en bares, hoteles, cafeterías y demás ni debería notarse un poquito.
0
K
8
#13
pitercio
Y es todo porque están hasta la polla de que les exijan propina
0
K
12
#9
uvi
¿la relación entre creación de empleo e IA?
John Waldron, presidente de Goldman Sachs, afirmaba que los consumidores habían comenzado a sufrir el retroceso económico y esto podría generar más impagos próximamente.
A ver si la economía USAna es un espejismo y van derechitos a una crisis..que nos llevará a todos por delante.
0
K
10
Ver toda la conversación (
13
comentarios)
