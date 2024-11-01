EEUU inicia las pruebas del primer combustible nuclear para SMR

X-energy Reactor Company ha anunciado el inicio de las pruebas de irradiación confirmatorias en el Laboratorio Nacional de Idaho para calificar sus gránulos de combustible TRISO-X para su uso comercial en el Reactor Modular Pequeño (SMR) Xe-100.

Las pruebas se realizarán en el Reactor de Pruebas Avanzadas (ATR) del Laboratorio Nacional de Idaho, el reactor de investigación más grande y potente del mundo, y un campo de pruebas fundamental para los combustibles nucleares. El análisis posterior a la irradiación, que se llevará a cabo en el Laborat