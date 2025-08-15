edición general
EEUU despliega más de 4.000 marines en la región de Latinoamérica y el Caribe como parte de su ofensiva contra los cárteles de la droga

La operación incluye un submarino nuclear, destructores, aviones de reconocimiento y el Grupo Anfibio Iwo Jima. Washington busca enviar una señal de fuerza ante las organizaciones narco-terroristas. El gobierno de Estados Unidos está desplegando más de 4.000 marines y marineros en las aguas que rodean Latinoamérica y el Caribe, en el marco de un esfuerzo intensificado para combatir a los cárteles de la droga, informaron dos altos funcionarios de defensa estadounidenses a la cadena CNN.

Antipalancas21
#1 Pero tienen que disimular y los tiros van a ir a invadir Venezuela

txepel
Créanme que ahí hay armas de drogadicción masivas.

Jointhouse_Blues
#3 Masiva será la democracia que impartirán en la zona.

salteado3
"Vamos a por los barcos, pero ya que estamos invadimos Venezuela".

Cuando oyes "por motivos de seguridad" o "para prevenir el trafico de drogas" siempre sabes que están mintiendo

hormiga_cartonera
Ataque de falsa bandera en 3,2,... Qué supone la vida de unos infelices soldados a cambio de otra democratización a un país petrolero.

aupaatu
Es logico que los genocidas le propongan para el premio nobel de la Paz y ahora para el de medicina por sus aportación a la salud de los norteamericanos.
O mejor que hagan un nobel especial para él ,porque como los cerdos no tiene desperdicio

Connect
37 billones de deuda que ya representan un récord, y siguen gastando cosa mala. Me pregunto si servirá de algo esa indicador de deuda...

drstrangelove
Será más bien para asegurar el suministro, porque viendo como se financia la CIA...

manc0ntr0
Érase un usano a una nariz pegado y pegado a la nariz un turulo enrollado

uxxx
la estrategia será que los marines se lo metan todo y no llegue nada a usa.

fijo que les funciona

fijo que les funciona


