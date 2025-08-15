EEUU despliega más de 4.000 marines en la región de Latinoamérica y el Caribe como parte de su ofensiva contra los cárteles de la droga

La operación incluye un submarino nuclear, destructores, aviones de reconocimiento y el Grupo Anfibio Iwo Jima. Washington busca enviar una señal de fuerza ante las organizaciones narco-terroristas. El gobierno de Estados Unidos está desplegando más de 4.000 marines y marineros en las aguas que rodean Latinoamérica y el Caribe, en el marco de un esfuerzo intensificado para combatir a los cárteles de la droga, informaron dos altos funcionarios de defensa estadounidenses a la cadena CNN.
Cuando oyes "por motivos de seguridad" o "para prevenir el trafico de drogas" siempre sabes que están mintiendo
O mejor que hagan un nobel especial para él ,porque como los cerdos no tiene desperdicio
fijo que les funciona