EEUU desata una tormenta en el mercado del oro al imponer aranceles del 39% a los lingotes suizos

EEUU desata una tormenta en el mercado del oro al imponer aranceles del 39% a los lingotes suizos

La decisión de Estados Unidos de gravar con aranceles las importaciones de lingotes de oro de un kilo, mayoritariamente procedentes de Suiza, ha provocado un fuerte repunte del precio en los mercados.

1 comentarios
pip
Risketo Arancelio cada día con una nueva ocurrencia. Es muy, muy cansino.
