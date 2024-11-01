edición general
EEUU ataca barco proveniente de Venezuela en aguas del Caribe; acusa que transportaba droga

El presidente Donald Trump dijo el martes que las fuerzas estadounidenses "abatieron" lo que describió como un barco que transportaba drogas al que vinculó con Venezuela. Las fuerzas estadounidenses "dispararon contra una embarcación (...) que transportaba drogas, muchas drogas", dijo Trump en la Casa Blanca. "Así que la eliminamos", precisó. Inmediatamente después, el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó la operación a través de X.

#6 #4 Esto es como lo de las brujas; si flota, lleva droga.
ummon
Y como demonios saben que llevaban drogas?
rogerius
#4 Esto es como lo de las brujas; si flota, lleva droga.
#8 sarri
#6 Pesaba lo mismo que un ganso.

Jodida policía del mundo, y Europa plegándose a estos imitadores de Team America...
#29 soberao
#8 Europa no, Ursula von der Nazi and friends, que Europa estaba en contra de Trump antes de que ganara y ahora comen de la mano de Trump porque así ha sido siempre.
yemeth
#29 Vamos a decirlo así: el PP europeo.
#28 pcmaster
#6 Si flota es bruja y la quemamos en la hoguera. Si se hunde y se muere ahogada, es inocente.
Asimismov
#4 llevaban lejía para limpiar la cubierta del barco.
#17 chavi
#4 Igual que sabian lo de las armas de destrucción masiva.,
obmultimedia
#4 el barco tenia forma de fardo.
Top_Banana
#4 De la misma manera que sabían que había armas de destrucción masiva en Irak.
#34 harlam
#4 Mandaron delfines adiestrados con capacidad para detectar droga restregando el morro en el casco del barco.
calde
#4 Pues me imagino cuánto le preocupa al zanahorio las dudas que pueda haber...

Su respuesta sería algo así: "El que no me crea, que vaya al fondo del océano a comprobarlo".

Total, da igual las chorradas que diga, que nadie le tose... y en europa tenemos que ir también haciéndole caso al parecer... nos va a ir bien...
ur_quan_master
#4 por el mismo motivo que sabían que lo del Maine era una bomba.
pitercio
#4 como las armas de destrucción masiva irakises, decían tener la factura proforma.
Capitan_Centollo
#4 Bueno, es de lo que han vivido los países anglosajones todos estos siglos, de la piratería, así que algo sabrán. Es probable incluso que lo sepan porque eran SUS drogas. A fin de cuentas en EEUU están los principales consumidores y los principales narcotraficantes.
SeñorPresunciones
#4 Ya lo dice el ser naranja en la noticia. El barco llevaba mucha, mucha droga, iba rebosando de droga, había tanta que iba cayendo por la borda.
#79 A_S
#4 adivina quiénes las pusieron en el barco
#89 jmav
#4 Filosofía de Trump. Sudamericano da problemas, palestinos terroristas, Venezuela droga y te quito del medio. En definitiva si no estás conmigo te amenazo, te clasifico y te quito del medio. Lo mismo que los diferentes cargos, puestos y presidentes de los diferentes Estados.
millanin
Le van a llevar demacracia de la buena. De la basada en reglas. Aunque la primera regla será que por casualidad se han quedado sin petróleo.
capitan__nemo
Un barco lleno de armas de destruccion masiva drogadicticas y cuyos tripulantes llevaban tatuajes como los de Kilmar Abrego.
15 K 128
valandildeandunie
#20 Viendo sus mensajes parece que no, que es cierto que padece algún tipo de enfermedad mental, como pudiese ser, por ejemplo, ser de derechas.
11 K 126
Natxelas_IV
#25 pffff jajajajaja animalico
#23 goyito
Antes soñabamos con un mundo en paz, ahora directamente con un mundo sin USA.
12 K 100
yemeth
#23 A ver, hace muchas décadas que un mundo en paz pasa necesariamente por un mundo sin USA
3 K 28
#9 candonga1
Uy, como pillen al Sebastián Elcano....
7 K 79
#31 soberao
#9 Sebastián Elgramo. Encima da más posibilidades a Florian para ser rey de España como lo hundan con la infanta dentro.
www.vesselfinder.com/vessels/details/8642567
Sobitt
Otro acto de guerra de un demente. Y con este van...
8 K 76
Urasandi
#64 Bueno, el único que está lloriqueando eres tú.
4 K 51
thalonius
#68 a hacer algo más que tú, suficiente.
5 K 51
#10 drstrangelove
False Flag de manual.
5 K 48
#12 guillersk
#10 No esperaría menos de Maduro
#16 Pixmac
Hay un creador de contenido español que se alegró del ataque y que dijo que la caída de Maduro haría adelantar las elecciones en España xD xD xD
3 K 44
Cuñado
#16 Ese contenido también lo creo yo. Pero después tiro de la cadena, no lo subo a redes sociales.
kinz000
Piratas hijos deputa
3 K 41
Urasandi
#62 Dato mata a relato, majete.
3 K 41
#94 jbetancurt
#66 Si, el dato 8 millones de desplazados en Venezuela desde 2014, de esos, los primeros 6 millones en menos de 4 años, dato, en 2017 le quito el poder al parlamento, en 2018 en unas elecciones "únicas" borró la posibilidad que cualquier candidato opositor se presentara, el año pasado arrestó o no permitió a prácticamente a todos los candidatos que se iban a presentar, al final solo quedaba un viejo gaga al cual por irrelevante creían que a ese si le ganaba y perdieron, hasta la fecha…   » ver todo el comentario
capitan__nemo
Esta invasion la negociarian Trump y Putin el otro dia en Alaska, ya que Rusia era aliado de Venezuela y todo esto formaria parte del toma y daca de la negociacion.
3 K 40
Concavenator
#33 Ostia tú, ¿hacen casting en las granjas de trols fachas para pillar a los menos aptos? No me explico lo vuestro, honestamente.
3 K 37
Urasandi
#45 Ilustración:  media
5 K 44
Concavenator
#56 ¡Me lo guardo!
woody_alien
Abatieron un barco, hundieron un avión ...
4 K 35
#71 Y_digo_yo
Si él lo dice y si eran muchas muchas.... Pues ya.
1 K 20
#35 solojavi
Están midiendo la reacción internacional para ver si inician o no un bloqueo marítimo.
Tal como están las cosas en Venezuela bastará con una temporada de bloqueo para que Maduro se fugue.
2 K 18
yemeth
#35 Esa es la idea desde el principio, no una invasión sino un bloqueo "blando". Lo siguiente será hostigar a los barcos de los amigos que le queden a Venezuela.
2 K 26
Supercinexin
#35 Peor están en Cuba y míralos: 67 años llevan ya.

Por mi parte, espero que Maduro se convierta en el Kim Jong Un de América Latina. Sólo por joder, nada más. Ah, y mi más rotunda condena a líderes como Lula, Mugica, Petro... Por no ayudar a Venezuela ni apoyar a su Gobierno mientras está sufriendo los mayores ataques derechistas de todo el continente y además incluso vetar al país en foros internacionales. Vaya mierda de izquierdistas son, arrieritos somos.
#76 Alcalino
#68 esa flotilla obliga a Israel a retratarse ante el mundo, que no es poco.
thror
#68 ¿Que no sirve de nada? Solo hay que ver la cantidad de fachas de mierda y sionazis que estan en contra de ello.
1 K 16
valandildeandunie
Asesinar a civiles no es el punto que crees.

Afortunadamente la historia nos demuestra que a los subhumanos como Trump, y a los infraseres que lo defienden, acaban tocando con su cara unos buenos metros de cáñamo trenzado ;)
#32 Cuchifrito
#26 No se que historia te han contado pero por lo que yo se la mayoría de ricachones psicópatas suelen morir de viejos o enfermedad.
#67 Madmaxi
La puta que los pario... este mongo muere matando.
Friekburg
Pues ya está claro, van a montar su guerra en Venezuela, esperemos que Maduro haya hecho los deberes y les cobre bien caro el petróleo venezolano.
1 K 9
#92 pascuaI
#53 Si yo tuviese a una venezolana turboderechista como pareja también estaría deseando el fin de Maduro para ver si se vuelve para allá
lavacaquellora
Lo típico de un estado terrorista como son los EEUU, nada nuevo bajo el sol.
0 K 7
elsnons
Veamos Trump no es gilipollas no va a invadir Venezuela, va a impedir que su comercio por mar y aire este libre para el transporte de droga a los EEUU . Que Maduro cambiará las rutas de envío está claro, pero no le va a resultar tan fácil dado el bloqueo al que está sometido.
salteado3
#48 Ah, que te has creído lo de la droja en el Colacao de Trump...
2 K 26
iñakiss
#48 te has creído lo de las drogas? Debe ser muy fácil la vida cuando se es tan simple…
0 K 10
Natxelas_IV
mercí
CharlesBrowson
Porque es martes, llega a ser cerca del finde y más de uno viendo peligrar el gramico del sábado le sudaria fría la espalda
Ainhoa_96
#5 Cada vez hay más cocaína y cada vez es más barata (sí, antes que alguien salte: ha mantenido su precio en un contexto inflacionario). Estas cosas llegan y llegarán siempre de mil formas diferentes, convencionales y originales.

Que se legalice ya y todos contentos. Ingresos por impuestos, empleos legales y muuuuuucho ahorro en gastos (policía, justicia, prisiones). Que lo dediquen a educación.

PD: hay que ser MUY TONTO para hundir un barco y decir que iba lleno de droga sin aportar ninguna prueba, para eso deberían haberlo abordado .. es simplemente un casus belli.
#52 Fookinhellboy
#36 inelasticidad de la demanda dicen en economía de las drojas
Natxelas_IV
Bueno, como esta noche y en este hilo seré baneado, aprovecho para saludar a mis papás y a mi tía del pueblo que me estarán viendo. Agur, por adelantado.
Mangione
#69 Tanta paz lleves...
1 K 15
Natxelas_IV
Sólo a alguien como a mí se le ocurriría meterse a comentar en una web donde el 99,9% tienen una ideología diferente a la mía. Pero yo creo que eso es la salsa del asunto.
Me llamáis psicópata por celebrar la caída de un dictador de izquierdas porque sois de izquierdas. Y no os queréis dar cuenta que por mucho que sea de vuestra cuerda política, un dictador no tiene justificación posible.
Viendo estas reacciones al asunto de Venezuela, uno sospecha que lo que os jode tanto de Franco no es que…   » ver todo el comentario
Urasandi
#43 Espera: ¿Un dictador no tiene justificación posible pero una invasión por el petróleo sí?

Ese es el nivel... Pide tu buambulancia.
4 K 50
Natxelas_IV
#59 Madre mía, cómo están las cabezas. Os ciega la ideología. Veis millones de personas huyendo de su país y no os preguntáis ni el por qué.
powernergia
#43 Si EEUU estuviera atacando un barco de EAU, de Arabia Saudi, de Guinea Ecuatorial o de El Salvador, pasándose todo el derecho internacional por el forro, como hace habitualmente, muchos estaríamos diciendo lo mismo.
2 K 28
#80 perej
#43 ¿Entonces aplaudimos que USA hunda barcos cuando se le antoje? ¿ O solo si son de paises que no le hacen casito?
Y otra pregunta ¿ Para qué la excusa de si lleva esto a aquello, si total hay que aplaudir por no ser de los buenos?
1 K 17
Natxelas_IV
#80 Yo aplaudo el hundimiento de este barco como el inicio de algo mucho mayor que lleve a la liberación del pueblo de Venezuela. Un país muerto de hambre siendo uno de los más ricos en recursos del planeta. Oprimido por un dictador tiránico, que falsifica elecciones, encarcela a la disidencia y que ha provocado el exilio de 7 millones de personas.
Esa es mi opinión y no me pienso bajar del burro. Tendréis que banearme para que me calle.
1 K 5
Natxelas_IV
Tenían que poneros a todos los que aplaudís la dictadura de Maduro en el campo de fútbol de un estadio, lleno de Venezolanos exiliados, para ver los piropos que os decían.
Sabéis lo cojonudo? Que hacen falta más de 100 estadios para meter a los 7 millones de exiliados.
Pero vosotros seguíd con vuestra ceguera. A vuestra bola.
Urasandi
#60 Iluminanos, antorcha de occidente....
4 K 51
Natxelas_IV
#61 Yo al menos no ando llorando por las esquinas porque Franco por allí y Franco por allá. Si os gustan las dictaduras, lo decís bien claro y no pasa nada. Pero sed valientes y decirlo en voz alta.
salteado3
#60 Al ignore, julio-2025
0 K 16
#87 sugggus
#60 Los Venezolanos exiliados votaron a Trump y los están expulsando de USA por ser latinos.
Han hundido un barco venezolano pero no sé yo el pueblo venezolano a favor de quien está. Imagino que de ninguno de los 2.
#1 guillersk
Culito de Maduro cerrándose :ferrari:
#37 CosaCosa
#1 estas contento que otra vez USA se pase el derecho internacional por el culo y 1ue demuestre que sólo puedes ser alguien si tienes fuerza y las leyes no importan?
13 K 95
#38 Alcalino
#18 No es la primera vez que me encuentro a gente como #1, #2

Les importan una mierda las vidas de los venezolanos.

No odian las dictaduras, odian que no gobiernen los suyos. y por eso justifican las guerras y que mueran miles de civiles con tal de cargarse a los dictadores que a ellos no les gustan, para poner a los dictadores buenos que a ellos si les gustan.

Y si, Maduro es un dictador, como lo son muchos otros que son aliados y socios comerciales.

Odio, avaricia y tener el pene muy pequeño, es lo que tiene esta gente.
13 K 109
thalonius
#18 Ojo, el mundo se está llenando de psicópatas, hoy tuve que escuchar como Dos personas con relevancia política en el PP local, se burlaban del regreso de la flotilla de la libertad.

Estos días en los espacios de derechas es frecuentes mofarse de los activista de la flotilla, decir que están cagados, felicitando a Israel por "decírselo clarito"...

es de psicópatas, no puede ser de otra manera que en 2025 dos personales normales estén burlándose de un grupo de gente que acude a…   » ver todo el comentario
12 K 86
Natxelas_IV
#54 Lo que es ridículo es pensar que por llevar un barco a Palestina, le vas a hacer el más mínimo daño a Israel. Lo que es ridículo, es que parece que esa gente van a hacerse selfies y que les aplaudan por lo buenos que son. Lo que es ridiculo es hacer acciones simbólicas que solo van a convencer a los que ya estaban convencidos.
Si van a no hacer nada, ni a conseguir nada. A qué narices van?

Si fletasen barcos mercantes con containers de ayuda, o camiones llenos de containers..o simplemente tirasen comida a desde el aire, tendría algún sentido.

Pero a qué van?? Lo pregunto en serio. A qué coño van????
Natxelas_IV
#38 pffff anda, vuelve a leer lo que has escrito a ver si encuentras la incoherencia. Si es que te haces la zancadilla a tí mismo...
VG6
#1 #30 Creía que era la droga.
Veelicus
#2 venezuela libre como vasalla de EEUU... revisa la historia
8 K 88
#14 Feliberto
#2 Libre dice xD xD xD xD xD
29 K 263
Bhuvaya
#2 llamando y celebrando una invasión y la posterior muerte de civiles?? Cómo eres capaz de vivir con esa psicopatía??
18 K 177
Delamarsalada
#18 yo creo que era ironía... No?
Natxelas_IV
#18 Tal vez porque mi pareja es venezolana y sé de primera mano lo que sucede en ese pais. Te parece poco?
Top_Banana
#22 Muera la inteligencia.
6 K 70
Sandilo
#30 Vaya vaya, ¿qué reductos comunistas a los que arruinar os quedan? Bien pocos por suerte.

Una ideología dañina que siempre arruinó a la población y que mejor que desaparezca para beneficio de todos.
Urasandi
#22 #30 ¿Cuántos dices que han salido de la pobreza en China las últimas décadas?
¿Cuántos han entrado en USA o Argentina?
#90 ddomingo
#50 China empezó a sacar a millones de sus habitantes de la pobreza extrema con den xiao pin, el de " da igual el comer del gato mientras caze ratones".
Permitir la empresa privada, la liberalización de los mercados, la entrada en la OMC es lo que ha generado prosperidad.
Cuando estaban con la revolución roja es cuando morian de hambre.
chu
#22 Es un poco raro que EEUU sacrifique tanto en hundir sistemas que no funcionan en pequeños países que no suponen una amenaza.
Es un poco raro que vengáis tantos propagandistas a celebrar este envío.

A ver si es que la amenaza es que nos enteremos de que sí existen alternativas...
2 K 29
Sandilo
#49 El comunismo no es alternativa, es hambre y pobreza. Nunca ha funcionado como sistema político.

Si quieres puedes darme ejemplos de países comunistas cuya población disfrute de beneficios.

Te leo.
