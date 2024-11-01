EEUU ataca barco proveniente de Venezuela en aguas del Caribe; acusa que transportaba droga

El presidente Donald Trump dijo el martes que las fuerzas estadounidenses "abatieron" lo que describió como un barco que transportaba drogas al que vinculó con Venezuela. Las fuerzas estadounidenses "dispararon contra una embarcación (...) que transportaba drogas, muchas drogas", dijo Trump en la Casa Blanca. "Así que la eliminamos", precisó. Inmediatamente después, el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó la operación a través de X.
Jodida policía del mundo, y Europa plegándose a estos imitadores de Team America...
Su respuesta sería algo así: "El que no me crea, que vaya al fondo del océano a comprobarlo".
Total, da igual las chorradas que diga, que nadie le tose... y en europa tenemos que ir también haciéndole caso al parecer... nos va a ir bien...
www.vesselfinder.com/vessels/details/8642567
Tal como están las cosas en Venezuela bastará con una temporada de bloqueo para que Maduro se fugue.
Por mi parte, espero que Maduro se convierta en el Kim Jong Un de América Latina. Sólo por joder, nada más. Ah, y mi más rotunda condena a líderes como Lula, Mugica, Petro... Por no ayudar a Venezuela ni apoyar a su Gobierno mientras está sufriendo los mayores ataques derechistas de todo el continente y además incluso vetar al país en foros internacionales. Vaya mierda de izquierdistas son, arrieritos somos.
Afortunadamente la historia nos demuestra que a los subhumanos como Trump, y a los infraseres que lo defienden, acaban tocando con su cara unos buenos metros de cáñamo trenzado
www.primetimer.com/news/pentagon-pizza-index-shows-defcon-1-hinting-at
Que se legalice ya y todos contentos. Ingresos por impuestos, empleos legales y muuuuuucho ahorro en gastos (policía, justicia, prisiones). Que lo dediquen a educación.
PD: hay que ser MUY TONTO para hundir un barco y decir que iba lleno de droga sin aportar ninguna prueba, para eso deberían haberlo abordado .. es simplemente un casus belli.
Me llamáis psicópata por celebrar la caída de un dictador de izquierdas porque sois de izquierdas. Y no os queréis dar cuenta que por mucho que sea de vuestra cuerda política, un dictador no tiene justificación posible.
Viendo estas reacciones al asunto de Venezuela, uno sospecha que lo que os jode tanto de Franco no es que… » ver todo el comentario
Ese es el nivel... Pide tu buambulancia.
Y otra pregunta ¿ Para qué la excusa de si lleva esto a aquello, si total hay que aplaudir por no ser de los buenos?
Esa es mi opinión y no me pienso bajar del burro. Tendréis que banearme para que me calle.
Sabéis lo cojonudo? Que hacen falta más de 100 estadios para meter a los 7 millones de exiliados.
Pero vosotros seguíd con vuestra ceguera. A vuestra bola.
Han hundido un barco venezolano pero no sé yo el pueblo venezolano a favor de quien está. Imagino que de ninguno de los 2.
Les importan una mierda las vidas de los venezolanos.
No odian las dictaduras, odian que no gobiernen los suyos. y por eso justifican las guerras y que mueran miles de civiles con tal de cargarse a los dictadores que a ellos no les gustan, para poner a los dictadores buenos que a ellos si les gustan.
Y si, Maduro es un dictador, como lo son muchos otros que son aliados y socios comerciales.
Odio, avaricia y tener el pene muy pequeño, es lo que tiene esta gente.
Estos días en los espacios de derechas es frecuentes mofarse de los activista de la flotilla, decir que están cagados, felicitando a Israel por "decírselo clarito"...
es de psicópatas, no puede ser de otra manera que en 2025 dos personales normales estén burlándose de un grupo de gente que acude a… » ver todo el comentario
Si van a no hacer nada, ni a conseguir nada. A qué narices van?
Si fletasen barcos mercantes con containers de ayuda, o camiones llenos de containers..o simplemente tirasen comida a desde el aire, tendría algún sentido.
Pero a qué van?? Lo pregunto en serio. A qué coño van????
Una ideología dañina que siempre arruinó a la población y que mejor que desaparezca para beneficio de todos.
¿Cuántos han entrado en USA o Argentina?
Permitir la empresa privada, la liberalización de los mercados, la entrada en la OMC es lo que ha generado prosperidad.
Cuando estaban con la revolución roja es cuando morian de hambre.
Es un poco raro que vengáis tantos propagandistas a celebrar este envío.
A ver si es que la amenaza es que nos enteremos de que sí existen alternativas...
Si quieres puedes darme ejemplos de países comunistas cuya población disfrute de beneficios.
Te leo.