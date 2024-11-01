EEUU ataca barco proveniente de Venezuela en aguas del Caribe; acusa que transportaba droga

El presidente Donald Trump dijo el martes que las fuerzas estadounidenses "abatieron" lo que describió como un barco que transportaba drogas al que vinculó con Venezuela. Las fuerzas estadounidenses "dispararon contra una embarcación (...) que transportaba drogas, muchas drogas", dijo Trump en la Casa Blanca. "Así que la eliminamos", precisó. Inmediatamente después, el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó la operación a través de X.