EE.UU. «vende» un avión al presidente chino con micrófonos hasta en el baño [hemeroteca]

El nuevo avión del presidente chino, Jiang Ze Min, llegó a sus manos lleno de micrófonos, instalados en algún momento de su fabricación y decoración en Estados Unidos. El «Financial Times» publicaba ayer esta noticia que pone en nuevos apuros al presidente George W. Bush a menos de un mes de su primera visita oficial a Pekín.
| etiquetas: boeing , presidencial , chino , micrófonos , ocultos
¿Es que Hollywood no te ha enseñado nada?
¿Pero de cuándo es esta noticia?
19/01/2002 un poco antigua
Pon hemeroteca en el titular