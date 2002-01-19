edición general
EE.UU. «vende» un avión al presidente chino con micrófonos hasta en el baño [hemeroteca]

El nuevo avión del presidente chino, Jiang Ze Min, llegó a sus manos lleno de micrófonos, instalados en algún momento de su fabricación y decoración en Estados Unidos. El «Financial Times» publicaba ayer esta noticia que pone en nuevos apuros al presidente George W. Bush a menos de un mes de su primera visita oficial a Pekín.

Free_palestine #1 Free_palestine
Pero cuidado con Huawei, que os espían :troll:
Ludovicio #7 Ludovicio
#1 Hombre, por favor, como va a ser lo mismo que espíen los buenos a qué espíen los malos.

¿Es que Hollywood no te ha enseñado nada? :troll:
IkkiFenix #2 IkkiFenix
Por cosas como estas los chinos optaron por desarrollar su propia tecnología y ahora se están comiendo a los yankees, que son además lo que luego acusan a los demás de espiar.
Delay #5 Delay *
#4 ¿La palabra HEMEROTECA te dice algo? Porque está en ese sub.  media
ElmaEscobar #6 ElmaEscobar
#5 cierto, perdona.
Malinois #3 Malinois
pone en nuevos apuros al presidente George W. Bush
¿Pero de cuándo es esta noticia?
ElmaEscobar #4 ElmaEscobar *
#3 #0
19/01/2002 un poco antigua
Pon hemeroteca en el titular
