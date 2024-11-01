En EE.UU. ven a la Argentina al borde del abismo, pero tampoco quieren que Milei y Caputo quemen su dinero

En el Fondo Monetario Internacional (FMI) sabían que Luis Caputo era un endeudador serial que incumplía lo prometido, pero volvieron a confiar en él. En 2018, le dieron el préstamo récord cuando era ministro de Macri, y pidieron su cabeza cuando lo usó para contener el tipo de cambio, como presidente del Banco Central. Ahora volvieron a financiarlo, con Donald Trump en la Casa Blanca, y a creer que iba a acumular reservas internacionales. No lo hizo.