En EE.UU. ven a la Argentina al borde del abismo, pero tampoco quieren que Milei y Caputo quemen su dinero

En el Fondo Monetario Internacional (FMI) sabían que Luis Caputo era un endeudador serial que incumplía lo prometido, pero volvieron a confiar en él. En 2018, le dieron el préstamo récord cuando era ministro de Macri, y pidieron su cabeza cuando lo usó para contener el tipo de cambio, como presidente del Banco Central. Ahora volvieron a financiarlo, con Donald Trump en la Casa Blanca, y a creer que iba a acumular reservas internacionales. No lo hizo.

fareway
Que poquito habla la derecha española de Milei... hace poco le ponían medallas y le reían las gracietas insultando a los "zurdos de mierda" a voz en grito. Muchos empiezan a borrar tweets...
pepel
Milei les sirve para exprimirla un poco más. Necesitan dinero como sea.
Dragstat
"Ahora volvieron a financiarlo, con Donald Trump en la Casa Blanca, y a creer que iba a acumular reservas internacionales. No lo hizo"

Ha sido una orden directa de Trump porque es "compañero", como si pidiera dinero Bolsonaro o Netanyahu. Da igual lo que piensen o dejen de pensar.
HeilHynkel
Cuanto más intento comprender la economí argentina, menos la entiendo ... tienen al menos como cuatro cotizaciones distintas del dólar, hacen una cosas rarísimas con las exportaciones, tienen unos bonos rarísimos que te dan hasta un 70% de interés y de los que no se fía ni el tato, no sé que coño hacen con el campo y según que productos, han montado unos rollos rarísmos de bonos con cincuenta nombres (Milei y los anteriores, que cada palo aguante su vela) .... son un trileros de cojones.

Y no todo es culpa de Milei, pero en lugar de arreglar esto, lo que hace en enmierdarlo más, empobrecer a la gente y cobrar sobornos. Si no es porque es el niño bonito del fascio libertartio del FMI, ya hubiera reventado hace tiempo.
azathothruna
Si vuelve el kirchnerismo/peronismo o lo que sea, se reduce el poder de la doctrina monroe.
Es como esa mierda de hispanoamerica pero version gringa
