EE.UU. señala a la exministra española Ione Belarra por sus críticas a Israel

Estados Unidos señaló a la exministra de Derechos Sociales Ione Belarra (Podemos), en su informe anual de derechos humanos, por sus críticas a Israel y advirtió a España, en el mismo documento, del impacto negativo que tiene la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, conocida como ‘ ley Mordaza’.
Al final van acabar haciendo que vote al PSOE o a Belarra
También ha señalado a todo el país por no querer comprar juguetes para matarnos los unos a los otros.
Como decimos en mi pueblo: si me toca en una tómbola lo descambio.