edición general
22 meneos
24 clics
EE.UU. señala a la exministra española Ione Belarra por sus críticas a Israel

EE.UU. señala a la exministra española Ione Belarra por sus críticas a Israel

Estados Unidos señaló a la exministra de Derechos Sociales Ione Belarra (Podemos), en su informe anual de derechos humanos, por sus críticas a Israel y advirtió a España, en el mismo documento, del impacto negativo que tiene la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, conocida como ‘ ley Mordaza’.

| etiquetas: eeuu , señala , exministra , española , ione , belarra , críticas , israel
18 4 1 K 277 actualidad
11 comentarios
18 4 1 K 277 actualidad
Comentarios destacados:      
janatxan #1 janatxan
Están como para señalar a nadie, valientes gilipollas genocidas.
8 K 104
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso *
#1 los que apoyan a un golpista como Bolsonaro, a un criminal como Netanyahu, los de la guerra ilegal de Irak… hablando de sus mierdas…

Al final van acabar haciendo que vote al PSOE o a Belarra xD
4 K 57
juliusK #11 juliusK
#1 mas que nada porque la señalan precisamente por señalar a unos gilipollas genocidas (Y fascistas). Gente así debería ser un orgullo para cualquier persona de bien pero como es una podemita y nosotros tenemos muchos ideales vaser que no.
0 K 7
Harkon #7 Harkon
Hay veces que sólo hace falta ver a quien está en frente para posicionarse en un lado.
5 K 72
hijolagranputa #8 hijolagranputa
Si la señala es porque lo está haciendo bien.
También ha señalado a todo el país por no querer comprar juguetes para matarnos los unos a los otros.

Como decimos en mi pueblo: si me toca en una tómbola lo descambio.
4 K 59
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
Joder, ahora van hacer buena a Belarra y todo xD
2 K 50
#6 txepel *
¿Qué sentido tiene denunciar la ley mordaza por cohartar la libertad de expresión y en el mismo informe denunciar expresiones de “antisemitismo” (que ya sabemos a qué se refieren con esto)? ¿Hay demasiada libertad de expresión o hay demasiado poca?
1 K 20
SeñorPresunciones #10 SeñorPresunciones
Los tipos que están militarizando las ciudades que gobierna su oposición política y que están colaborando con un genocidio le echan huevos para decir nada de España. Impresionante, jamás soñé vivir tiempos tan... no sé, subnormales.
0 K 13
#4 Kuruñes3.0
Aún van a lograr que tenga que defender a esa tonta de baba. Nadie os ha pedido opinión, hijoputas.
2 K 12
#9 Leon_Bocanegra
Enhorabuena Ione. A mi tb me gustaría que esos hijos de perra miserables me señalaran.
1 K 11
johel #2 johel *
Parece que van buscando al mayor cero que encuentran para criticarlo, nivel politico internacional que no llega ni al de maton de patio de colegio.
0 K 10

menéame