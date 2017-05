EE.UU. se reserva el "derecho a ser proteccionista" si el comercio no es justo

El secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, afirmó hoy que Washington se reserva el derecho a ser proteccionista, si el comercio no es libre y justo. "No queremos ser proteccionistas, pero nos reservamos el derecho a ser proteccionistas si pensamos que el comercio no es libre y justo", dijo Mnuchin a los medios al término de la reunión de Finanzas del Grupo de los siete países más industrializados del mundo (G7) celebrada en la ciudad italiana de Bari.