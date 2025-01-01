edición general
Por qué en EE.UU., el país más rico del mundo, no para de aumentar el número de personas sin hogar

El presidente ordenó este lunes el despliegue de la Guardia Nacional en Washington DC para "liberar" a la ciudad de los sin techo y la delincuencia y volverla "más segura y bella que nunca".

azathothruna #1 azathothruna
Clasismo y xenofobia.
Que disfruten su miedo rojo, que tantas alegrias ha causado al mundo.
Urasandi #3 Urasandi
#1 Y la mentalidad protestante de que "cada perro se llama sus cojones" .
rogerius #2 rogerius *
Precisamente. ¿Qué se dice de los ricos…? Pues eso. 8-D
Grymyrk #5 Grymyrk
El capitalismo conduce a la miseria para la gran mayoría y lujo para una pequeña minoría, por esto se creó la seguridad social y la fiscalidad progresiva y el Estado intervencionista, pero en cuanto eliminas estas medidas de contención, el capitalismo vuelve a su cauce
victorjba #6 victorjba
Para que unos pocos ricos sean todavía más ricos unos muchos pobres tienen que ser todavía más pobres. El dinero no es infinito.
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
Porque llevan casi un siglo saqueando el planeta.
#7 Alcalino
Porque EEUU es un país del tercer mundo.

En prácticamente todos los paises del tercer mundo hay mega millonarios (porque son los que expolian a todo los demás)

Así que tener mega ricos no te convierte en un país del primer mundo, eso se mide en función de como tratas a los mas pobres.

Y EEUU, definitivamente trata a sus pobres como un país del tercer mundo.
