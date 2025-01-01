EE.UU. niega haber intervenido en el caso de funcionario israelí acusado de delito sexual en Nevada

El Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó este lunes que el gobierno estadounidense no desempeñó ningún papel en la liberación de un funcionario israelí acusado de solicitar sexo electrónicamente a un menor.
Un fiscal de distrito liberal y un juez de un tribunal estatal de Nevada NO EXIGIERON A UN PRESUNTO ABUSADOR DE NIÑOS QUE ENTREGARA SU PASAPORTE, lo que le permitió huir de nuestro país. El Fiscal General @AGPamBondi simplemente me llamó indignada y ella también llamó al @FBIDirectorKash . Las autoridades estatales deberían haberle confiscado el pasaporte al individuo que huyó de nuestro país. Debe ser devuelto inmediatamente para enfrentar la justicia
Reuters no pudo establecer la razón de la presencia de Alexandrovich en la zona de Las Vegas, aunque en ese momento la ciudad albergaba Black Hat,
