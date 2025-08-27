EE.UU.: al menos tres muertos y 20 heridos tras tiroteo en escuela católica en Minneapolis

La policía de Minneapolis señaló este miércoles 27 de agosto que respondió a un tiroteo en una iglesia y escuela católica en el sur de Minneapolis. Las autoridades confirman al menos tres personas muertas, incluido el agresor. Al menos cinco niños se encuentran entre los lesionados. Children's Minnesota, un hospital pediátrico de traumatología, informó en un comunicado que cinco menores fueron ingresados para recibir atención médica. Y Hennepin Healthcare indicó que también se encuentra atendiendo a pacientes del tiroteo.