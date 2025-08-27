edición general
11 meneos
14 clics

EE.UU.: al menos tres muertos y 20 heridos tras tiroteo en escuela católica en Minneapolis

La policía de Minneapolis señaló este miércoles 27 de agosto que respondió a un tiroteo en una iglesia y escuela católica en el sur de Minneapolis. Las autoridades confirman al menos tres personas muertas, incluido el agresor. Al menos cinco niños se encuentran entre los lesionados. Children's Minnesota, un hospital pediátrico de traumatología, informó en un comunicado que cinco menores fueron ingresados para recibir atención médica. Y Hennepin Healthcare indicó que también se encuentra atendiendo a pacientes del tiroteo.

| etiquetas: ee.uu. , tiroteo , escuela , minneápolis
9 2 0 K 137 actualidad
5 comentarios
9 2 0 K 137 actualidad
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Los tiroteos en escuelas, institutos y universidades solo hace que aumentar
0 K 20
salteado3 #2 salteado3
Un miércoles cualquiera en EE. UU.  media
0 K 14
mis_cojones_en_bata #4 mis_cojones_en_bata
No han rezado suficientemente fuerte :-/
0 K 14
reithor #1 reithor
Pero la guardia nacional la despliegan en DC.
0 K 12
sotillo #5 sotillo
#1 Bueno, el número de víctimas es muy bajo, ya van mejorando o se están quedando sin balas
0 K 12

menéame