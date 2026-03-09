EE.UU. mata a seis personas en ataque a una lancha vinculada al narcotráfico en el Pacífico

Las Fuerzas Armadas estadounidenses han matado este domingo a seis hombres en un nuevo ataque a una lancha en el Pacífico presuntamente ligada al narcotráfico, según ha anunciado el Comando Sur de EE.UU. (SOUTHCOM), con lo que suman al menos 45 embarcaciones atacados desde que comenzaron estas acciones en septiembre de 2025. El ataque ha ocurrido en el marco de la operación Lanza del Sur, con el que Estados Unidos ha matado a más de 150 personas en estos barcos en el Pacífico y el Atlántico para combatir el narcotráfico en el área