EE. UU. incauta un segundo petrolero cerca de Venezuela

Estados Unidos está interceptando y confiscando un buque frente a la costa de Venezuela en aguas internacionales, según informaron funcionarios estadounidenses a Reuters este sábado. La medida ocurre pocos días después de que el presidente Donald Trump anunciara un bloqueo total de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela. Esta sería la segunda incautación de un petrolero en las últimas semanas y se da en el marco de un despliegue militar estadounidense significativo en la región.

EvilPreacher #1 EvilPreacher
Lo de robar los recursos de tantos países como les permita su aparato militar es algo que siempre han hecho, pero ahora, tras dejar claro que se puede hacer un genocidio sin ninguna excusa, ya van a calzón quitao.
ur_quan_master #3 ur_quan_master
Incauta= roba.
Antipalancas21 #5 Antipalancas21 *
Incauta, ejerce su piratería naval.
Spirito #4 Spirito *
EEUU está en evidente e irreversible decadencia. Donald Trump está fatal, con muchos problemas internos...

Y necesitan guerra, guerra, guerra, guerra...

Por cierto, me da pena que EEUU termine así... y más aún que nos arrastre a su locura.
