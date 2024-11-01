EE. UU. incauta un segundo petrolero cerca de Venezuela

Estados Unidos está interceptando y confiscando un buque frente a la costa de Venezuela en aguas internacionales, según informaron funcionarios estadounidenses a Reuters este sábado. La medida ocurre pocos días después de que el presidente Donald Trump anunciara un bloqueo total de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela. Esta sería la segunda incautación de un petrolero en las últimas semanas y se da en el marco de un despliegue militar estadounidense significativo en la región.