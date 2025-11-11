edición general
EE. UU. establecerá una 'gran base militar' en la frontera de Gaza: Informe [Eng]

Según el informe, la base albergará a varios miles de soldados y costará aproximadamente 500 millones de dólares. Un funcionario de seguridad dijo a los medios que el proyecto marca un cambio importante para Israel, que históricamente se ha resistido a la participación extranjera en los territorios ocupados. Michael Milshtein, investigador principal del Centro Dayan de la Universidad de Tel Aviv y exjefe de asuntos palestinos de la inteligencia militar israelí, afirmó que el Centro de Coordinación Cívico-Militar (CMCC) liderado por Estados

| etiquetas: gaza , israel , ee.uu. , base militar
platypu #1 platypu
thecradle = bulo
platypu #4 platypu
#2 Entonces no es solo estados unidos, son varios paises los que participarian en la base para la estabilizacion de Gaza
Rokadas98 #3 Rokadas98
Sigue la bola están Pertrechando el portaaviones terrestre.
