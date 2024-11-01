EE.UU. destruye un gran stock de anticonceptivos almacenados por la anterior administración en Bélgica para ser distribuidos en países del Tercer Mundo

EE.UU. se ha salido con la suya y ha destruido el cargamento que iba dirigido al control de natalidad en el Tercer Mundo. La decisión forma parte del plan de Trump de congelar y revisar la ayuda a los países pobres, por la sospecha de que la Administración de Biden estuvo dominada por la ideología 'woke', que se materializó en una política de control de la natalidad en países subdesarrollados. La legislación flamenca prohíbe expresamente la destrucción de productos médicos que estén todavía en uso y bien almacenados.