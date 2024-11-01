edición general
EE.UU. destruye un gran stock de anticonceptivos almacenados por la anterior administración en Bélgica para ser distribuidos en países del Tercer Mundo

EE.UU. destruye un gran stock de anticonceptivos almacenados por la anterior administración en Bélgica para ser distribuidos en países del Tercer Mundo

EE.UU. se ha salido con la suya y ha destruido el cargamento que iba dirigido al control de natalidad en el Tercer Mundo. La decisión forma parte del plan de Trump de congelar y revisar la ayuda a los países pobres, por la sospecha de que la Administración de Biden estuvo dominada por la ideología 'woke', que se materializó en una política de control de la natalidad en países subdesarrollados. La legislación flamenca prohíbe expresamente la destrucción de productos médicos que estén todavía en uso y bien almacenados.

9 comentarios
ur_quan_master #2 ur_quan_master
Los tarados estos se mueven por la maldad. Ni siquiera se paran a pensar que el control de la natalidad en países pobres puede hacer bajar el numero de inmigrantes. :palm:
themarquesito #5 themarquesito
#2 Como se suele decir en EE.UU, "cruelty is the point"
#6 audrey2012
#2 Pero qué dices, insensato? Y dejar de producir muertos de hambre a los que explotar? :roll:
Ainhoa_96 #4 Ainhoa_96
"El control demográfico en los países en desarrollo se realizará con guerras a partir de ahora" apostilló el político encargado del tema :troll:

Putos taraos.
pepel #8 pepel
EE.UU. necesita más emigrantes, se está quedando sin esclavos.
quitamelpiedencima #9 quitamelpiedencima
#8 Esa, muy posible, futura inmigración no irá a EEUU, vendrá a Europa.

Un punto interesante en tu comentario es que se puede contemplar que EEUU quiera sustituir a China por Europa para fabricar cosas de bajo coste y para ello necesitemos esa mano de obra barata.
ElBeaver #1 ElBeaver
Menéame debería estar de acuerdo con esta medida. Estados Unidos está tomando acciones para terminar con el imperialismo estadounidense en los países del tercer mundo. :troll:
#3 Kalandraka125 *
#1 Lo creas o no, muchos ya tomamos nota del tema cuando Elon Musk se folló USAID: Estados Unidos está tirando por el sumidero décadas acumuladas de poder blando y de herramientas de presión o coacción sobre países pobres. No digo que sea bueno ni malo, pero es como si un republicano jugando al poker descartase todos sus reyes y reinas: O bien es imbécil, o bien tiene miedo de que otros republicanos imbéciles le crucifiquen por no tener una postura suficientemente "pura" en lo ideológico.

Estas chorradas analfabetas son como Mao Zedong matando gorriones. Si no, al tiempo.
ElBeaver #7 ElBeaver
#3 Esas herramientas serán reemplazadas por las de otros países, como China.
