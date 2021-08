Edward Snowden cree que GIMP superaría a Photoshop si mejorara la interfaz

Siempre se ha dicho que las comparaciones son odiosas, y eso es muy cierto cuando hablamos de software. Un programa puede ser peor que otro y ser nuestra elección sólo porque nos sentimos cómodos con él, pero que no conozcamos algunas funciones o que una opción nos guste más que otra no demuestra que sea la mejor. En el diseño gráfico, o más bien en la edición de imágenes, la referencia es el Photoshop de Adobe, y hay alguien que piensa que GIMP podría estar por encima. Vaya por delante que esto es lo que dice Edward Snowden, y me he...