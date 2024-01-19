edición general
132 meneos
1058 clics
La educación en el franquismo: “Es impresionante el lavado de cerebro que se hizo en las escuelas”

La educación en el franquismo: “Es impresionante el lavado de cerebro que se hizo en las escuelas”

Una decisión fortuita reveló un tesoro que había permanecido escondido durante años. En verano de 2020, en plena pandemia, nuestra invitada decidió abrir unas cajas de madera que habían permanecido cerradas durante mucho tiempo, procedían de la primera casa en la que vivió siendo niña, en Villaverde Bajo (Madrid).

| etiquetas: franquismo , escuelas , adoctrinamiento
55 77 2 K 525 politica
37 comentarios
55 77 2 K 525 politica
Comentarios destacados:        
#26 IanGibson
#4 Lo siento mucho, espero que fueras mal alumno.  media
1 K 17
#28 themurcian
#26 Otro gallego precoz en algo, los cazatalentos deben tener trabajo allí. :-/
0 K 7
ronko #3 ronko
Bien abrigado, llegaba al colegio, 1960 hace poco tiempo...
www.youtube.com/watch?v=kkMcqt5o0Hk
6 K 54
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
Las dictaduras necesitan adoctrinar a niños y jóvenes para mantener su poder. Lo mismo que las religiones.
4 K 48
ElenaCoures1 #5 ElenaCoures1
#1 Luego llegó 1975 y salieron millones de ciudadanos demócratas como en la peli de la invasión de los ladrones de cuerpos
Impresionante lo mal que funcionó el lavado de cerebro
3 K -5
#6 xavigo
#5 Pero lo intentaron. Como en el único golpe de Estado que ha habido en España.

Que saliera mal significa que ocurrió.
0 K 7
ElenaCoures1 #7 ElenaCoures1 *
#6 No salió mal, salió fatal
No fue un golpe siquiera, fue un intento, y encima torpe
Eran 4 lerdos con sueños inalcanzables ¿Donde estaban los cientos de miles que abarrotaban la plaza de oriente años antes? ¿No les avisaron o no sabían que hacer?
2 K 17
#8 xavigo
#7 Esperando a la Autoridad Competente.
0 K 7
ElenaCoures1 #12 ElenaCoures1
#8 Como en los otros golpes que hubo antes en España y que por lo visto no conoces
1 K 6
#21 xavigo
#12 Es que no soy muy de Golpes de Estado. Soy más de democracia, yatusabeh… o no
0 K 7
riz #9 riz
#6 ¿Único? ¿El del 81?? ¿O el del 36??
0 K 7
#11 xavigo
#9 Contaba a partir del 75, tras la muerte de Franco (la verdad es que esperaba que me saltara con Puigdemont, pero no ha colado…)

Y bueno… antes de Franco tuvimos a Sanjurjo, Primo de Rivera, los del XIX…
1 K 14
Expat_Guinea_Ecuatorial #24 Expat_Guinea_Ecuatorial
#5 El adoctrinamiento no suele funcionar, hoy tampoco esta funcionando y la juventud les sale 'facha'
Digo suele porque creo que no se puede generalizar y si hay sociedades donde van a mas radicales cada generacion (algunos paises de oriente medio, etc)
0 K 11
Wachoski #29 Wachoski
#24 lo siento, pero el adoctrinamiento es un arma básica que ha sido usada incansablemente en la historia y funciona perfectamente si se dan las circunstancias.

Los tiempos recientes o estar cerca y en contacto con países mucho más abiertos no son buenas circunstancias.
2 K 20
#10 lectordigital
#1 Eso me recuerda al adoctrinamiento independentista que hay en Cataluña
2 K 7
ostiayajoder #22 ostiayajoder
#10 Como persona q no es catalana y q ha estado poco en cataluña:

Tu crees q tendra q ver en q sean independentistas el q el resto del estado los use como saco de boxeo?

Pq estoy harto de ver noticias en las q algo es malo solo pq favorece de algun modo a los catalanes...
2 K 23
LeDYoM #31 LeDYoM
#10 Adoctrinamiendo porque quieren la independencia y a mi no me gusta.
ya, gracias.
Comentarios como el tuyo demuestran que no hace falta adoctrinamiento.
0 K 10
seguidorDeCristo #13 seguidorDeCristo
#1 por eso mismo jamás hay que permitir que el estado sea el único responsable de la educación.
2 K 16
Mimaus #18 Mimaus
#13 si, mejor le dejamos a la Iglesia el monopolio de educar a los niños...
0 K 6
LeDYoM #32 LeDYoM
#18 #13 why not both? :troll:
0 K 10
seguidorDeCristo #34 seguidorDeCristo
#18 lo suyo es que no exista un monopolio de educar a los niños.
0 K 6
Desideratum #36 Desideratum
#13 Curioso, en la mente de los ultras siempre de confunde estado con gobierno. Tal es el grado de lejanía con la democracia y el sentido patrimonialista del poder.
0 K 18
Battlestar #30 Battlestar
#1 Al parecer estamos obteniendo el mismo efecto sin adoctrinamiento xD

www.meneame.net/story/ultras-aulas-ponen-grito-pelado-cantar-cara-sol-
0 K 11
Iori #33 Iori
#30 Sin adoctrinamiento? Hahahahahahahaha.

Pásate por Twitch, Youtube o cualquier plataforma con público infantil y no falla... Youtubers cobrando para adoctrinar, y además de una forma descaradísima. De la misma forma que en esta web hay gente que cobra (poco) por comentar y soltar su chapa.
0 K 7
#2 soberao *
Escuelas bajo las directrices de la Iglesia Católica, porque era la Iglesia la que tenía la competencia en educación y en los "servicios sociales" durante el franquismo y antes.
0 K 14
OCLuis #23 OCLuis
Yo conservo un libraco que se llamaba "consultor de ciencias sociales" para 8º curso de la EGB y sale una biografía del caudillo, grande de españa, etc...
0 K 13
radon2 #25 radon2
Imagino que debes pensar lo mismo del adoctrinaiento en Castilla y León, donde el PP lleva 38 años malgobernando. Ah no, que esos están en tu lado bueno de la historia.
0 K 11
manuelmace #15 manuelmace *
En aquella época el Centro de Prevención y Diagnóstico de la Subnormalidad estaba a tope expidiendo certificados:

www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2024/01/19/carne-subnormalidad-

:-D
0 K 11
ostiayajoder #19 ostiayajoder
Proximamente en sus escuelas.
0 K 10
#14 Jarod_mc
Por eso este país sigue anclado en esa basura de época
1 K 10
#37 carpeta
pues yo creo que salió muy bien
0 K 9
#17 pirat
Ayer me paré por casualidad en un programa de tve para niños, creo los lunis en clan, con unas ilustraciones sobre el cautiverio de Cervantes por el "malvado" argelino...
0 K 7
#16 Marcus78
y allí los teneis
0 K 7
#27 themurcian
Yo recuedo libros de texto de mi madre en donde salían unas flechas y un yugo.
0 K 7
Mimaus #20 Mimaus
recuerdo que contaba mi madre de una vez que vino Franco a nuestra ciudad y de como se controlaba a los vecinos para que asistieran "voluntariamente" a su discurso desde el balcón del ayuntamiento...
0 K 6
laserpmagica #35 laserpmagica
El sucesor designado por Franco debió acabar en el exilio, por lo menos. En la película que te has montado, digo.
0 K 6

menéame