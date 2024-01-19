La educación en el franquismo: “Es impresionante el lavado de cerebro que se hizo en las escuelas”

Una decisión fortuita reveló un tesoro que había permanecido escondido durante años. En verano de 2020, en plena pandemia, nuestra invitada decidió abrir unas cajas de madera que habían permanecido cerradas durante mucho tiempo, procedían de la primera casa en la que vivió siendo niña, en Villaverde Bajo (Madrid).
Impresionante lo mal que funcionó el lavado de cerebro
Que saliera mal significa que ocurrió.
No fue un golpe siquiera, fue un intento, y encima torpe
Eran 4 lerdos con sueños inalcanzables ¿Donde estaban los cientos de miles que abarrotaban la plaza de oriente años antes? ¿No les avisaron o no sabían que hacer?
Y bueno… antes de Franco tuvimos a Sanjurjo, Primo de Rivera, los del XIX…
Digo suele porque creo que no se puede generalizar y si hay sociedades donde van a mas radicales cada generacion (algunos paises de oriente medio, etc)
Los tiempos recientes o estar cerca y en contacto con países mucho más abiertos no son buenas circunstancias.
Tu crees q tendra q ver en q sean independentistas el q el resto del estado los use como saco de boxeo?
Pq estoy harto de ver noticias en las q algo es malo solo pq favorece de algun modo a los catalanes...
ya, gracias.
Comentarios como el tuyo demuestran que no hace falta adoctrinamiento.
Pásate por Twitch, Youtube o cualquier plataforma con público infantil y no falla... Youtubers cobrando para adoctrinar, y además de una forma descaradísima. De la misma forma que en esta web hay gente que cobra (poco) por comentar y soltar su chapa.
