Eduardo Verástegui se despide de Charlie Kirk tras ser asesinado: “Tu legado nunca morirá”

“El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido. Nadie entendía ni tenía el corazón de la juventud de Estados Unidos de América mejor que Charlie. Era querido y admirado por TODOS, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo transmitimos nuestro más sentido pésame a su preciosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!”.

#4 Godoferoz
Eduardo Verastegui, el actor de telenovelas que quiere meterse en política para ser el Trump mexicano, un tipo que va diciendo que los LGTB quieren legalizar la pedofilia al mismo tiempo que se sacaba fotos con Marcial Maciel, uno de los peores pedófilos de la historia de la iglesia católica..
HAL9K #7 HAL9K
Precisamente lo que tenía que haber muerto es su legado.
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
"Era querido y admirado por TODOS"
Si , ya se ha visto lo querido que era :roll:
#1 Albarkas *
Eduardo, no diga más estupideces. Claro que su legado morirá algún día. Como el de todos.
Ande, tómese una tila y deje de hacer el imbécil.
sotillo #3 sotillo
#1 Mira que es nota el tío y hay que ser baboso
HeilHynkel #5 HeilHynkel
¿quien es el retrasado este que echa de menos al odiador compulsivo?
XtrMnIO #8 XtrMnIO *
Legendario no es la palabra, la palabra es infame.
pitercio #9 pitercio
Vivo era un retrasado. Si muerto ha mejorado... al final va a ser como esas personas que ganan mucho con la boca cerrada, durmiendo o cuando se piran.
fofito #10 fofito
Legado de odio , racismo, clasismo...
GerardoSinMana #6 GerardoSinMana
No morirá porque nunca hubo un legado solo un número muy alto de imbeciles dándole dinero. Un desafortunado final para una mal fugaz
