Eduardo Méndez Riestra, presidente de la Academia de Gastronomía de Asturias: «Hay 80 platos mejores que el cachopo para ser emblema de Asturias»
«Me reprocharon tener cocineros en la academia, porque si das premios no puedes ser juez y parte; pero yo no concibo la academia para dar premios sino para investigar»
|
etiquetas
:
riestra
,
gas
,
gastronomía
,
cocina
#1
sotillo
Una verdad como un templo y dice mucho de los nuevos gustos
9
K
100
#9
kaos_subversivo
#1
el cachopo es de menu infantil tamaño adulto. Tal cual
4
K
57
#6
toshiro
El cachopo no deja de ser un menú infantil gigante.
Aúpa la fabada!
3
K
57
#10
kaos_subversivo
#6
te me adelantaste!
1
K
21
#11
Verdaderofalso
#6
#10
cebollas rellenas
1
K
28
#12
kaos_subversivo
#11
ya lo habia apuntado! Que ni me sonaba el plato.
Me urge un viaje a Asturias, cuando vaya a ir te preguntaré donde poder degustarlas
1
K
19
#13
Verdaderofalso
#12
aprendí hacerlas yo hace un mes
son fáciles pero te llevan 4 horas de cocción
2
K
40
#14
kaos_subversivo
#13
mientras sean 4 horas sin tener que estar pendiente todo el rato, no hay problema.
Tienes por ahi la receta a mano o me busco la vida?
1
K
19
#16
A_S
#14
#12
Comprad cualquiera de los libros de "Guisanderas asturianas" . El mejor regalo que le pude haber hecho a mi madre
0
K
8
#17
kaos_subversivo
#16
apuntado! Me lo autorregalare
1
K
19
#15
camvalf
*
#11
#12
poco de fusila ya...
0
K
11
#4
Verdaderofalso
Pero es el mejor plato para encandilar a los foriatos
2
K
43
#8
yarkyark
#4
Además es fácil y rápido de preparar. Lo puedes tener listo y solo freír, eso con platos mas elaborados no lo puedes hacer.
0
K
12
#18
lonnegan
#4
Y es que en Asturias no se hizo emblema, fueron los de afuera los que empezaron con el cuento
0
K
11
#3
A_S
Pote asturiano, paté de cabracho, cebollas rellenas, merluza de pincho, tortos con picadillo ...
1
K
19
#7
manc0ntr0
¿Hacía falta decirlo? Quiero decir, ¿quién piensa eso, al menos dentro de Asturias?
1
K
18
#2
satanasof
¿Sólo?
1
K
17
#5
Borgiano
No le falta razón.
0
K
8
