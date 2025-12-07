edición general
Eduardo Méndez Riestra, presidente de la Academia de Gastronomía de Asturias: «Hay 80 platos mejores que el cachopo para ser emblema de Asturias»

Eduardo Méndez Riestra, presidente de la Academia de Gastronomía de Asturias: «Hay 80 platos mejores que el cachopo para ser emblema de Asturias»

«Me reprocharon tener cocineros en la academia, porque si das premios no puedes ser juez y parte; pero yo no concibo la academia para dar premios sino para investigar»

sotillo #1 sotillo
Una verdad como un templo y dice mucho de los nuevos gustos
9 K 100
#9 kaos_subversivo
#1 el cachopo es de menu infantil tamaño adulto. Tal cual
4 K 57
toshiro #6 toshiro
El cachopo no deja de ser un menú infantil gigante.
Aúpa la fabada!
3 K 57
#10 kaos_subversivo
#6 te me adelantaste!
1 K 21
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso
#6 #10 cebollas rellenas
1 K 28
#12 kaos_subversivo
#11 ya lo habia apuntado! Que ni me sonaba el plato.

Me urge un viaje a Asturias, cuando vaya a ir te preguntaré donde poder degustarlas :-D
1 K 19
Verdaderofalso #13 Verdaderofalso
#12 aprendí hacerlas yo hace un mes xD son fáciles pero te llevan 4 horas de cocción
2 K 40
#14 kaos_subversivo
#13 mientras sean 4 horas sin tener que estar pendiente todo el rato, no hay problema.
Tienes por ahi la receta a mano o me busco la vida?
#16 A_S
#16 A_S
#14 #12 Comprad cualquiera de los libros de "Guisanderas asturianas" . El mejor regalo que le pude haber hecho a mi madre :-D
0 K 8
#17 kaos_subversivo
#16 apuntado! Me lo autorregalare :-D
1 K 19
camvalf #15 camvalf
#11 #12 poco de fusila ya...
0 K 11
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
Pero es el mejor plato para encandilar a los foriatos
2 K 43
#8 yarkyark
#4 Además es fácil y rápido de preparar. Lo puedes tener listo y solo freír, eso con platos mas elaborados no lo puedes hacer.
0 K 12
lonnegan #18 lonnegan
#4 Y es que en Asturias no se hizo emblema, fueron los de afuera los que empezaron con el cuento
#3 A_S
#3 A_S
Pote asturiano, paté de cabracho, cebollas rellenas, merluza de pincho, tortos con picadillo ...
1 K 19
manc0ntr0 #7 manc0ntr0
¿Hacía falta decirlo? Quiero decir, ¿quién piensa eso, al menos dentro de Asturias?
1 K 18
#2 satanasof
¿Sólo?
1 K 17
#5 Borgiano
No le falta razón.


