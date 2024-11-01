·
Eduardo Inda, Daniel Esteve y Franco Rivera participan en la campaña de odio contra la diputada de Podemos, Martina Velarde
Aquí algunos ejemplos de machos reprimidos que participaron en la campaña de acoso a Martina Velarde
actualidad
#1
Froku
En Diario-Red no saben colocar las comas. Redactado así parece que solo hay una diputada de Podemos.
1
K
23
#4
Jacusse
#1
las demás debe ser que no se identifican como diputadas.
0
K
11
#2
mis_cojones_en_bata
Las mentes más maravillosas de esta nuestra España!
0
K
8
#3
NoMeVeas
#2
En cuanto tomen poder y maten la inteligencia, lo serán.
0
K
9
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
