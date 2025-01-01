Eduardo Inda, acosa a la madre de Pedro Sanchez  

¿Hasta dónde puede llegar el periodismo basura? Eduardo Inda y OKDIARIO han cruzado todos los límites imaginables acosando a la familia de Pedro Sánchez. Y no hablo solo del presidente, sino de su madre, sus hijas menores y familiares que no tienen absolutamente nada que ver con la política.
Les funcionó y no hubo consecuencias penales ni económicas, así que ahora van a por el siguiente. Y así es como el poder y los medios prostituyen la democracia.
#2 el PSOE pudo parar esto hace casi diez años ya, pero prefirio seguir dandole alas al bipartidismo aunque sea a costa de alimentar un ecosistema de psicopatas. No me da pena Sanchez en si, pero si me preocupa el monstruo que han contribuido a crear, y que tiene muchas capas en la esfera periodistica, judicial e incluso funcionarial y policial. A ver que hacemos los proximos años con esto
No éramos pocos los que ya de aquella sospechábamos lo mal que podía terminar todo si dejaban a los ultras campar a sus anchas.
Basura humana, el periodismo esta lleno de basura humana, al igual que la derecha española