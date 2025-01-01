edición general
Eduardo Inda, acosa a la madre de Pedro Sanchez

¿Hasta dónde puede llegar el periodismo basura? Eduardo Inda y OKDIARIO han cruzado todos los límites imaginables acosando a la familia de Pedro Sánchez. Y no hablo solo del presidente, sino de su madre, sus hijas menores y familiares que no tienen absolutamente nada que ver con la política.

Aeren
Esos límites los cruzaron, recruzaron y se mearon en ellos hace unos años cuando Podemos aun pintaba algo en el panorama político. ¿No recordáis aquella época de acoso y derribo contra miembros del gobierno democrático, sus familiares, amigos, empleados e incluso hijos menores? Pero como eran progresistas nadie dijo nada.

Les funcionó y no hubo consecuencias penales ni económicas, así que ahora van a por el siguiente. Y así es como el poder y los medios prostituyen la democracia.
Doisneau
Me cago en su puta madre, el mierdas este pensaba que no podia caer mas bajo aun y fijate, aqui estamos...

#2 el PSOE pudo parar esto hace casi diez años ya, pero prefirio seguir dandole alas al bipartidismo aunque sea a costa de alimentar un ecosistema de psicopatas. No me da pena Sanchez en si, pero si me preocupa el monstruo que han contribuido a crear, y que tiene muchas capas en la esfera periodistica, judicial e incluso funcionarial y policial. A ver que hacemos los proximos años con esto
Doisneau
#4 Añado esto para sanear un poco el ambiente que casi me atraganto con mi bilis:

m.youtube.com/watch?v=gd2hOO-3PD0
diablos_maiq
#2 Mierda, te he entendido al revés.
vicus.
En mi vida nunca he visto cosa igual, os lo juro. La mujer, el hermano y ahora la madre. En mi vida, repito, he visto tal acoso a un presidente del gobierno español como es el caso..es increíble la inquina y el odio que le tienen a este hombre..
Eukherio
#1 Tuvo tiempo Sánchez de actuar cuando el objetivo era su vicepresidente (recordemos que también fueron a por su padre y sus hijos), y yo creo que hasta le hacía gracia que hubiese gente rebuscando en su basura, plantados en su casa protestando por su existencia o siguiendo a sus hijos a la guardería. Ahora el monstruo ha crecido y ya no lo puede controlar.

No éramos pocos los que ya de aquella sospechábamos lo mal que podía terminar todo si dejaban a los ultras campar a sus anchas.
vicus.
#6 Razón no te falta, es lo que tiene el fascio, primero van a por El Coletas, luego van a por El Perro y por último irán a por tí con la escopeta de caza. Se creían que por ser PSOE eran de los buenos y se reían del resto, ahora el resto se ríen de ellos.
Eukherio
#8 Es que es lo mismo que con los jueces: eran todo risas cuando tenías por ahí a un juez mirando quién sujetaba en las fotos a los hijos de Montero e Iglesias, pero ahora ya no hace tanta gracia tener a uno dando palos de ciego durante meses a ver si encuentra algo que parezca un delito.
MiguelDeUnamano
#6 La actitud de Sánchez en aquel momento fue la de "el chuletón al punto" con todo el PSOE sumándose al facherío en su acoso, señalando a Podemos cada vez que se quejaban del acoso de jueces y medios. Y sí, se avisó de que la escoria patria no se iba a limitar a Podemos, es de puto imbéciles creer lo contrario, pero al PSOE le puede su naturaleza, que es convertir a cualquier partido con el que comparte un gobierno en el enemigo a batir. Y lo grave es que, aunque ahora ellos sean las víctimas, de volver a tener la oportunidad lo volverían a hacer.
victorjba
El que pueda hacer, que haga aunque sea una hijoputada.
Kantinero
Van a por su salud y lo estan consiguiendo, desde que se meten con su familia Pedro esta muy desmejorado.

Basura humana, el periodismo esta lleno de basura humana, al igual que la derecha española
Catacroc
Como decian en "Al Padrino": Si Pedro Sanchez hubiese mantenido algunas amistades concretas Eduardo Inda no se atreveria a acosar a su señora madre por que temeria a esas amistades, peroPedro no besa las manos adecuadas.
